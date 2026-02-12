Arbetsrättsjurist
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vill du bidra med din kompetens inom arbetsrätt och förhandling i en kommun som värdesätter dialog och delaktighet? Vi söker nu en arbetsrättsjurist, med placering på vår HR-avdelning.
HR-avdelningen är en strategisk partner som arbetar med övergripande processer och projekt. Vi fungerar också som en stödverksamhet till organisationen där vi på ett konsultativt sätt arbetar med sedvanliga huvudprocesser inom ARUBA såsom rekrytering, rehabilitering, lönebildning, jämställdhet, arbetsmiljö och arbetsrätt. Vi är placerade på kommunstyrelsens förvaltning och sitter centralt i Stadshuset, och verkar över hela organisationens tre förvaltningar.
På HR avdelningen finns 10 engagerade kollegor med hög kompetens att samarbeta och utvecklas tillsammans med. I teamet finns rollerna HR-strateg, HR-specialist inom arbetsmiljö, HR-konsulter, HR-administratör, HR-analytiker, IT-samordnare och lönekonsulter.
Som arbetsrättsjurist har du en strategiskt viktig roll med ansvar för avtals-, förhandlings- och samverkansfrågor i hela kommunen. Du driver arbetet med att säkerställa en gemensam inriktning i tillämpningen av lagar, avtal och regler inom arbetsrättens område, och du driver utvecklingen framåt tillsammans med dina kollegor inom HR. Tjänsten innebär ett stort utrymme för både utveckling och påverkan.
Som arbetsrättsjurist har du funktionsansvar för arbetsrättsliga processer, inklusive tolkning av lagar och avtal, fackliga förhandlingar, samverkan, lönebildning, löneavtal, löneöversyn och omställning. Du är ett sakkunnigt stöd till chefer och HR-medarbetare inom det arbetsrättsliga området. Du har en central roll i att skapa ett förtroendefullt samverkansklimat med chefer, fackliga företrädare och medarbetare. Vi har ett nytecknat samverkansavtal med 14 fackliga organisationer som du tillsammans med HR-chef fortsätter implementera i hela organisationen. Du rapporterar direkt till HR-chef.
Förutom det övergripande strategiska ansvaret arbetar du även praktiskt och rådgivande inom det arbetsrättsliga området, samt hanterar svårare arbetsrättsliga personalärenden, arbetsbristprocesser och säkerställer regelefterlevnad. Du bidrar också till att utveckla processer, rutiner och utbildningsinsatser som stärker chefernas kompetens inom dessa områden. Du ansvarar för utbildning av chefer, fackliga och kollegor i arbetsrätt och förhandling.Kvalifikationer
* För att lyckas i rollen ser vi att du har en akademisk examen inom juridik.
* Du har minst 3-5 års erfarenhet av liknande uppdrag med avtal och arbetsrättsliga frågor, samt att genomföra förhandlingar.
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna inom den kommunala sektorn, är meriterande.
* God allmän IT vana samt kunskap om och intresse för digitala verktyg och systemstöd.
* Mycket goda kunskaper svenska språket, i såväl tal som skrift
Du har djup kunskap om arbetsrätt, lagar, avtal och övriga processer inom området och har även gedigen erfarenhet från arbete med dessa frågor. Du är van att tänka lön- och förhandlingsfrågor i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv, samtidigt som du har förmåga att hantera och tycker om de operativa delar som arbetet innebär. Du är en van förhandlare.
Du är en person som i tuffa situationer har förmåga att behålla lugnet, ta reda på och analysera fakta och sedan agera sakligt på ett medmänskligt och respektfullt sätt. Du har ett rättvisepatos och en tro på att alla människor kan och vill utvecklas. Du trivs med att arbeta i en dynamisk organisation tillsammans med kunniga kollegor. Som person är du trygg, stabil, och motiveras av att arbeta i en självgående roll. Du tar ansvar för dina uppgifter och är van vid att själv strukturera ditt arbete och driva processer vidare. Du förstår din roll och har mod att agera utifrån din kunskap, och ser till verksamhetens bästa vid prioriteringar och beslut. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter, och ser möjligheter i förändringar.
Samtidigt förstår du betydelsen av professionella relationer, och värdesätter att arbeta som en del av ett team där du aktivt bidrar till att skapa ett öppet och prestigelöst klimat. Vidare ser vi att du är en kommunikativ person, som samtalar klart och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du har god självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv med en god förmåga att skilja på det personliga och professionella i arbetet. Du blir en del av vårt team där vi stöttar varandra på ett prestigelöst sätt och delar med oss av kunskaper och erfarenhet. Vi ser därför att du är en god lagspelare som trivs med nära samarbete och bidrar till en positiv och öppen kultur. Din förmåga att skapa och bibehålla goda relationer är avgörande för att lyckas i rollen.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
