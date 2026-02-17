Arbetsmiljöingenjör
Saab AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-02-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som arbetsmiljöingenjör har du en central roll i vårt strategiska och operativa arbetsmiljöarbete inom organisationen för att säkerställa och upprätthålla säkerhet och hälsa för varje medarbetare - idag, imorgon och i framtiden.
På övergripande nivå innefattar arbetet utveckling och implementering av strategier, guidelines, digitala lösningar och att förbättra det interna regelverket inom arbetsmiljöområdet. I rollen ingår även att arbeta med kompetenshöjande aktiviteter för att säkerställa att vi utvecklas inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att stötta chefer i deras delegerade arbetsmiljöansvar. Tillsammans med teamet kommer du att vara med och bidra till att skapa välmående och säkra arbetsplatser.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen:
* Arbeta självständigt, driva och implementera arbetsmiljöåtgärder, utbilda och stötta verksamheter.
* Funktionellt leda det systematiska arbetsmiljöarbetet.
* Utveckla och implementera strategier för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
* Ta fram, uppdatera och förbättra interna riktlinjer och dokumentation.
* Ingå i ett tvärfunktionellt arbetsmiljöteam med fokus på fysisk arbetsmiljö inom produktion, samarbete mellan Arbetsmiljö, Miljö, HR och vår skyddsorganisation.Publiceringsdatum2026-02-17Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att bygga relationer med kollegor och tvärfunktionella samarbetspartners inom hela organisationen. Du är en flexibel lagspelare med hög integritet som brinner för arbetsmiljö och säkerhet utifrån omtanke, nyfikenhet och medmänsklighet.
Du tycker om struktur och problemlösning samt tar ansvar för att forma dina uppgifter inom arbetsmiljöteamets funktionsansvar. För att trivas i rollen är du drivande och kommunikativ med en god pedagogisk förmåga. Du har intresse för och erfarenhet av att vägleda andra.
Vi söker dig som har:
* Arbetsmiljöingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom industri och produktionsverksamhet med djupgående kunskap om arbetsmiljölagstiftning.
* God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda och stötta chefer.
* Erfarenhet av risk- och möjlighetsbedömningar, analyser, orsaksanalyser och handlingsplaner.
* B-körkort och möjlighet att resa mellan olika arbetsställen i Sverige.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet inom ISO 45001 och yrkeshygieniska mätningar är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9747565