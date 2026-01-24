Arbetsmiljö- och kvalitetsspecialist
Vill du ha en roll där din kompetens verkligen gör skillnad? Som specialist inom arbetsmiljö, risk och kvalitet är du med och stärker säkerhetskulturen, höjer kvaliteten och skapar en trygg arbetsmiljö i Trafikverkets underhållsprojekt.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten har fokus på byggherrens ansvar för arbetsmiljö, kvalitet, risk samt el- och trafiksäkerhet. Du är en av regionens specialister inom området som stöttar underhållsprojekten i dessa frågor samt driver förbättringsarbete kring interna arbetssätt.
Inom sektionen Kvalitet och Säkerhet är vi ca 10 medarbetare. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig del av styrningen av regionens projektverksamhet. Ni arbetar med att stötta, genomföra och följa upp underhållsprojekt genom bland annat uppföljningar och granskningar inom väg, järnväg och byggnadsverk i mellersta regionen. Som specialist arbetar du nära projekten och bidrar handfast i olika arbetsuppgifter, vilket innebär att du kommer att vara involverad i flera parallella projekt.
Hos oss får du en central roll i det strategiska arbetet med ständiga förbättringar av processer och arbetssätt och deltar i vår verksamhetsutveckling. Du bidrar till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där mål uppnås, krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs.
I sektionen är ni tre kollegor som har samma specialistroll. Dessa kommer du att ha ett nära samarbete och utbyte med, i form av bland annat gemensam planering och avstämning. Utöver det kommer du också att ha många andra kontaktytor såväl internt som externt, både i projekten och med specialister i andra underhållsregioner såväl som med kollegor i gruppen, inom bland annat miljö, verksamhetsskydd och beredskap.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Kvalifikationer
Vem är du?
För att du ska bli framgångsrik i tjänsten är det viktigt att du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att jobba med många olika projektmedlemmar och uppdrag parallellt, där du bygger förtroendefulla relationer genom tydlighet, lösningsfokus och ett prestigelöst förhållningssätt.
Som specialist behöver du också vara analytisk och strukturerad med förmåga att se helheten, planera och genomföra uppgifter som leder till önskade resultat. Du tar gärna initiativ och föreslår åtgärder som förbättrar och utvecklar verksamheten.Bakgrund
Vi söker dig som har aktuell arbetslivserfarenhet av att etablera och leda uppföljning och kontroller inom minst två av områdena arbetsmiljö, säkerhet, risk och/eller kvalitet, med fördel i en större organisation där du stöttat flera parallella alternativt mer komplexa projekt. Du är därför van att tolka och tillämpa de lagar och regelverk som tillämpas inom respektive område. Utbildning som BAS P/U och/eller SoS-utbildning (skydds- och säkerhetsledare inom järnväg) ser vi som ett plus.
Utöver ovanstående har du
Högskoleutbildning med inriktning mot arbetsmiljö, säkerhet eller risk och kvalitet eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
B-körkort, då resor i tjänsten förekommer
Vi ser det som meriterande om du även har aktuell erfarenhet av
arbete på väg och/eller järnväg
arbete med arbetsmiljöfrågor och byggherrens arbetsmiljöansvar
infrastrukturprojekt inom väg, järnväg eller byggnadsverk
kvalificerat arbete med el- och/eller trafiksäkerhet
