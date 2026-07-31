Arbetsmarknadssekreterare
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen / Administratörsjobb / Trelleborg Visa alla administratörsjobb i Trelleborg
2026-07-31
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Vill du jobba med arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning? Har du energi, erfarenhet och mod att skapa nya metoder för att lyckas med uppdraget?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, för medborgaren, näringslivet och kommunen. Utvecklingsarbetet är en naturlig del av vardagen och du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål.
Vi lever vår värdegrund, öppenhet, respekt, ansvar och det är viktigt att du i ord och handling står bakom den och vårt kompetensförsörjnings perspektiv.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadssekreterare kommer du att arbeta för att tillsammans med individen komma fram till en aktiv arbetsmarknadsplanering som riktar sig mot arbete och/eller utbildning och självförsörjning. Du kommer att med hjälp av individuella planeringar se till att den sökande sätter upp mål för en egen försörjning. Du vägleder och samordnar insatser som systematiskt ska följas upp för att individen ska nå målen. Du kommer också att hålla i och vara delaktig i aktiviteter för grupper.
Dina dagliga arbetsuppgifter sker i nära samverkan med andra aktörer, både med Arbetsförmedlingen, andra myndigheter och med näringslivet. Då mycket av arbetet sker just i samverkan krävs det att du är bra på samarbete och tror på fördelar med det.Kvalifikationer
Vi söker dig med samhälls- och/eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning och stort intresse för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Du ska ha god erfarenhet av arbetsmarknadsarbete och/ eller ekonomisk bistånd samt vara van vid att självständigt organisera ditt arbete. Du ska även ha stor erfarenhet av att vägleda och coacha arbetssökande i att uppnå självförsörjning.
Arbetet förutsätter att du tror på att höga förväntningar leder till höga prestationer, att ställa krav är något positivt och att du i ord och handling tror på individens vilja och förmåga att göra egna val.
Din förmåga att kommunicera är ditt viktigaste arbetsredskap och vi ser gärna att du har erfarenhet av både individuella samtal och att hålla i gruppverksamhet. Vissa delar av dina arbetsuppgifter kan komma att ske via digital kommunikation och därmed är digitala kunskaper meriterande. Det krävs också att du är målinriktad och van vid att kunna leverera resultat samt att arbeta i högt tempo.
Då verksamheten är under ständig förändring förutsätter arbetet att du är flexibel, kreativ och har förmågan att fatta självständiga beslut. Arbetet förutsätter god kunskap om den regionala arbetsmarknaden.
Vi använder oss utav verksamhetssystemet Lifecare och erfarenhet av detta system ses därför som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, engagemang och positiv inställning eftersom det gör stor skillnad både för teamet och för individen. Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Vannhögsgatan (visa karta
)
231 83 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Magnus Sjöberg magnus.sjoberg@trelleborg.se 0410734685 Jobbnummer
10017475