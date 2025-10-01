Arbetsmarknadskonsulent
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Sociala jobb / Skellefteå Visa alla sociala jobb i Skellefteå
2025-10-01
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Vill du vara med och öppna dörrar till framtiden för unga som står långt från arbetsmarknaden? Perfekt. På enheten för arbetsmarknad söker vi nu en arbetsmarknadskonsulent som vill inspirera, stötta och skapa vägar vidare mot studier eller jobb.
DIN ROLL
Som arbetsmarknadskonsulent får du en viktig roll i att stötta ungdomar som lämnat skolan i förtid och nu behöver hjälp att ta nästa steg. Du planerar, motiverar och genomför insatser tillsammans med varje individ - ibland i enskilda samtal, ibland i gruppaktiviteter. I tjänsten ingår det att hålla i gruppaktiviteter som främjar ungdomars hälsa och utveckling på deras väg till studier eller annan sysselsättning.
En del av arbetet är uppsökande, där du kan behöva göra hembesök när en ungdom inte går att nå. Du samverkar tätt med andra aktörer och myndigheter, alltid med individens behov i centrum. Du blir en del av ett engagerat team, men driver också självständigt ditt eget arbete med ansvar för uppföljning, dokumentation och planering.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsexamen, exempelvis inom personal- och arbetsliv, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller liknande område. Du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, vägledning, coachning eller motsvarande.
Eftersom kommunikation är en nyckel i rollen behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande är kunskaper i fler språk utöver svenska och engelska, liksom kunskaper om arbetsmarknadspolitiska program eller erfarenhet av att leda gruppinsatser för ungdomar.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad, med förmågan att hitta vägar framåt även i svåra situationer. Du samarbetar gärna och har en övertygelse om att alla kan utvecklas - och du gillar att bidra till att det faktiskt händer.
DIN NYA ARBETSPLATS
Enheten för arbetsmarknad är en del av Skellefteå kommuns verksamhet för arbetssökande. Här erbjuder vi stödinsatser för att fler ska nå arbete eller utbildning, vilket i sin tur bidrar till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
Hos oss möter du kollegor som delar din vilja att göra skillnad och som ser utveckling - både för individer och för samhället - som en drivkraft i jobbet. Skellefteå befinner sig i en spännande samhällsomvandling, vilket gör att ditt arbete här inte bara påverkar ungdomars framtid, utan också vår regions utveckling.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "620316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Enhetschef
Mona Stenberg 0910-73 50 00 Jobbnummer
9534321