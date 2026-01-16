Arbetsledare till Serviceavdelningen
2026-01-16
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Vi behöver engagerade medarbetare som vill vara med och forma vår kommun framåt. Den nya Serviceavdelningen är en del av tekniska förvaltningen och tillagar måltider till förskola, skola, gymnasium och särskilda boenden samt utför lokalvård i fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Vi är ca 100 medarbetare fördelat på tre enheter. Vi brinner för människor, mat och kvalitet och ser utveckling och förändring som en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar med digitalisering för att effektivisera och öka kvalitén i vårt arbete.
Inom Serviceavdelningen jobbar vi med att förbättra arbetssätten och höja den gemensamma kompetensen, för att exempelvis kunna ge matgäster i förskola, skola och äldreomsorg en bättre måltidsupplevelse. Förutom att arbeta med kvaliteten på maten och lokalvården strävar vi efter att samarbeta med personal från andra förvaltningar inom kommunen för att öka helhetsupplevelsen för brukare, förskolebarn och elever. Ett exempel är samarbete med vård- och omsorgspersonal för att genomföra temakvällar, såsom en gemensam grillkväll.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare ska du leda och samordna den dagliga driften på uppdrag av ansvarig enhetschef, med medborgaren i fokus. Du driver och utvecklar verksamheten utifrån fattade beslut. Uppdraget innebär att samordna, organisera och leda mot fastställda mål. I rollen arbetar du för att nyttja organisationens möjligheter samt möjliggöra samarbete över organisations- och verksamhetsgränserna.
I arbetsuppgifterna ingår vikariehantering, i samarbete med närmaste chef samt övriga arbetsledare. I den nya serviceorganisationen är målet att minska vikariebehovet vid korttidsfrånvaro genom samarbete mellan måltid och lokalvård.
Som arbetsledare ingår du i avdelningens utvecklande måltidsråd. Tillsammans med ansvarig enhetschef deltar du i planering och genomförande av arbetsplatsträffar (APT).
Arbetsledaruppdraget i Älmhults kommun utgår från en helhetssyn på verksamhet, medarbetare, organisation och resurser. Ledarskap och medarbetarskap är direkt beroende av varandra. I samverkan med enhetschef ska du utveckla det goda medarbetarskapet. Till stöd finns policys, regler, riktlinjer samt arbetsinstruktioner som anger arbetsgivarpolitisk inriktning.
Du gör prioriteringar och skapar bästa möjliga verksamhet utifrån ekonomiska och verksamhetsmässig medvetenhet inom ditt verksamhetsområde. Du utvecklar verksamheten genom entreprenörskap och ett systematiskt kvalitetsarbete för att möta föränderliga behov och förväntningar från medborgarna. Som arbetsledare är du ett föredöme för dina medarbetare och arbetar aktivt i vardagen med ett förhållningssätt där ledorden är samverkan, lösningsfokus och flexibilitet. I ditt uppdrag ingår att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning samt utbildning i egenkontrollprogram - HACCP. Du har erfarenhet av arbetsledning i daglig drift.
Du har även god kunskap om;
• grön omställning i måltider för förskola och skola
• hållbarhetsfrågor och Agenda 2030
• kostdataprogram
• Eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Som arbetsledare behöver du vara duktig på att kommunicera på ett rakt och tydligt sätt, men också vara lyhörd och kunna visa empati. Du måste ha modet att fatta beslut och att hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är duktig på att coacha andra genom kontinuerlig feedback och visar uppskattning i stort som smått.
Som person är du nyfiken och vågar prova nytt. Du tar initiativ och nyttjar ditt handlingsutrymme för ständiga förbättringar. Du har god datorvana och talar och skriver svenska obehindrat.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
