Arbetsledare till packenhet
Swedsafe AB / Chefsjobb / Hässleholm Visa alla chefsjobb i Hässleholm
2025-08-19
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedsafe AB i Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige
SwedSafe AB är en ledande tillverkare av hörselskydd, med fokus på öronproppar i olika typer och material. Produktionen sker i Sverige och till allra största del i vår anläggning i Tyringe.
Vi söker nu: Arbetsledare till vår packenhet i Tyringe
Din nya roll:
Som Arbetsledare hos oss får du det övergripande ansvaret för att leda, planera och följa upp vår verksamhet inom montering, packning och lagerhållning. Du arbetar nära både produktionsteam och ledning för att säkerställa att vi når våra mål gällande volym, kvalitet och leveranssäkerhet. Rollen innebär arbetsledningsansvar för monteringsenheten i Tyringe för personer med anpassningar.
I ditt ansvar ingår bland annat att:
• Leda, utveckla och coacha medarbetarna, både som individer och lag
• Säkerställa en tydlig och fungerande målstyrning i arbetslagen
• Driva kontinuerliga förbättringar och skapa effektiva rutiner och standards
• Ansvara för att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt, säkert och i enlighet med lagar, avtal och policys
• Arbetsmiljöansvar för ditt team
Din erfarenhet:
Vi söker dig som kan bidra med en kombination av erfarenheter montering och packning, insikter om produktionsteknik men främst intresse för och erfarenhet av ledarskap. Du trivs i en roll där du både kan arbeta operativt och också utveckla människor, processer och resultat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna roll, varför även ledare erfarenheter inom andra branscher kan beaktas.
Vi ser gärna att du har:
• Stort intresse eller erfarenhet av att leda människor, i arbetsliv och/eller fritidsaktiviteter
• Du är bra på att skapa engagemang, delaktighet och trygghet i ditt team
• Erfarenheter av externa kontakter med myndigheter och aktörer inom aktiviteter som Arbetspraktik och Stöd och Matcha
• -Förmåga att målstyra och utveckla medarbetare på både individ- och gruppnivå
• Grundläggande kunskap om miljölagstiftning och ISO-certifikat
På SwedSafe blir du en del av ett företag där kvalitet, förbättringar och samarbete står i fokus. Vi erbjuder dig en roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka hur vi fortsätter utveckla hela vår produktion och arbetsmiljö.
ARBETSTIDER OCH LÖN
Arbetstider: Mån-fre 7-16
Lön enligt kollektivavtal Månadslön, individuell lönesättning
Anställningen är en 6 månaders provanställning som kan leda till en tillsvidareanställningPubliceringsdatum2025-08-19Så ansöker du
Skickas till info@swedsafe.se
senast den 30/9. Vi kommer att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat
Vid frågor om tjänsten kontakta: j.rodriguez@swedsafe.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@swedsafe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedsafe AB
(org.nr 556649-4158)
Kyrkogatan 26 (visa karta
)
282 31 TYRINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9465340