Arbetsledare till Malmö
Samhall AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-08-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Hörby
eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsledare till distrikt Sydväst med placering på vårt stora tvätteri i Malmö. I denna roll får du en central position i driften, där du ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljningar. I rollen kommer du att stödja driften och identifiera utvecklingsområden. Du kommer att arbeta hands-on för att leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet. Om du är redo att bidra till en meningsfull verksamhet och göra skillnad i människors vardag, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Att vara arbetsledare på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du är den som är på plats, har koll och är ett ovärderligt stöd för dina kollegor och kunder. Det är nära våra yrkesarbetande kollegor i våra kunduppdrag som vi gör störst skillnad i att förändra villkoren på Sveriges arbetsmarknad.
Rollen som arbetsledare är placerad i vår driftverksamhet. Du arbetar nära våra första linjens chefer och rapporterar till verksamhetschef som är andra linjens chef. Detta innebär att du har stark koppling till det dagliga, operativa, men att du också är en viktig del i utvecklingen av det distrikt du ingår i.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Skapa struktur, säkra leverans och skapa en god arbetsmiljö
Ha ett kund- och medarbetarfokus
Förstå avtal med kund och säkra att Samhall uppfyller det som överenskommits
Planera och skapa struktur för det dagliga arbetet i driften
Vara delaktig i olika kunduppdrag
Vid behov projektleda uppstarter/utökning samt avslut av uppdrag
Jobba nära de kollegor som utför arbetet hos Samhalls kunder och se till att de har rätt förutsättningar
Skapa och bibehålla en trygg, utvecklande och glädjefylld arbetsmiljö
Arbeta nära första linjens chefer som har det formella personalansvaret då du kommer att ha detaljkunskaper kring den dagliga driften.
Samarbeta med övriga arbetsledare och stödfunktioner
Arbeta förebyggande och säkra kvalitet på längre sikt
Värt att veta
Att vara arbetsledare är tätt förknippat med Samhalls värdegrund som definieras av tilltron till alla individers förmåga och det värde ett arbete har för en enskild individ såväl som för samhället i stort. Samhalls verksamhet är en viktig möjliggörare för detta, och vi är ett stort företag med över 26 000 anställda över hela Sverige.
Denna tjänst innefattar rullande helgarbete och 2-skift, alternativt endast kvällsskift om man skulle föredra det.
Våra förväntningarKvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Gymnasieexamen
Erfarenhet av att leda den operativa driften av personal
Önskvärt/meriterande:
Erfarenhet av producerande verksamhet
Erfarenhet av arbete med LEAN och 5S
Erfarenhet av kundkontakt
Erfarenhet av att leda personer med funktionsvariationer
Känner du dig träffad av beskrivningen ovan och tycker om att dela med dig av kunskap i ett lärande klimat och tålmodigt vill utveckla din omgivning så att verksamheten förflyttar sig framåt. Då tror vi att du kommer trivas tillsammans med oss på Samhall. Ser fram emot din ansökan Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Patrik Otterdahl patrik.otterdahl@samhall.se Jobbnummer
9460340