Arbetsledare till Kungssmide i Väröbacka
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2026-08-06
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På Kungssmide är det människorna, hantverket och lagkänslan i vardagen som gör skillnaden. Nu söker vi en arbetsledare till vår smidesverkstad i Väröbacka. En roll för dig som har erfarenhet från verkstad, svets eller underhåll, som trivs i en ansvarsfull och koordinerande roll nära produktionen.
Din framtida arbetsgivare
Kungssmide är ett företag specialiserat på smidesarbeten och skräddarsydda metallkonstruktioner för både privata och kommersiella kunder. Med fokus på hantverk, precision och hållbara material levererar vi lösningar som kombinerar funktion, kvalitet och estetik. Vår styrka ligger i att förvandla kundens idéer till robusta och välutförda produkter anpassade för lång livslängd och höga krav på kvalitet.
Kungssmide grundades 1991 och har idag 21 medarbetare. Kungssmide är underleverantör inom grovsmidessegmentet med fokus inom betong-, pappersmassa- och kärnkraftsindustrin. Bolaget har även en egen serviceorganisation för installation samt underhåll på plats hos kund. Kungssmide omsätter ca 35MSek.
Läs gärna mer om oss här: https://www.kungssmide.se/se
Vad erbjuder rollen?
Som arbetsledare hos Kungssmide blir du en viktig del av vardagen i produktion. Du kommer arbeta nära teamet i verkstaden och ha en central roll i att planera, koordinera, prioritera och se till att arbetet följer uppsatta mål utifrån tid och kvalitet. För att lyckas i rollen samarbetar du nära platschef, produktionsplanerare och ekonomi. Din roll är mitt i verksamheten. Nära människorna, produktionen och det som händer här och nu.
Du kommer bland annat att:
Planera och fördela det dagliga arbetet. Både i verkstaden och för montage ute hos kund
Säkerställa att jobb blir klara i rätt tid och med rätt kvalitet
Stötta kollegorna i det dagliga arbetet
Ha kontakten mellan produktionen och planeringen
Bidra till struktur, ordning och ett bra arbetsflöde
Till en början ligger personalansvar, större frågor kring budget och försäljning kvar hos platschefen. På sikt kan rollen utvecklas för dig som vill ta mer ansvar, men det viktigaste här och nu är en trygg och närvarande ledare i vardagen. Du kommer arbeta vardagar, måndag till fredag kl. 7-16 och utgå från lokalerna i Väröbacka.
Vem är du?
För att var den vi söker tror vi att du kommer med en bakgrund från svets, verkstad eller underhåll. Antingen har du arbetat som teamledare, arbetsledare, senior montör, eller vill ta steget in i en ansvarsroll. Du har en god systemvana, kan ritningsläsning, mått- och toleransberäkning. Vidare hanterar du svenska obehindrat i tal och skrift med kunskaper i engelska. Du har B-körkort där truck eller traverskort upplevs meriterande.
Vi tror att du är en person som gillar att vara där det händer och där man ser resultat. Du har en yrkesstolthet och känner ett starkt ägandeskap för dina uppgifter. Du är trygg i dig själv, respektfull och ger förtroende samtidigt som du gärna bidrar till en god gemenskap och arbetsglädje.
Är detta din perfekta match?
Detta är den perfekta matchen för dig som trivs i en praktisk och ansvarsfull roll nära produktionen, där du får kombinera struktur, samarbete och problemlösning i vardagen. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, skapa framdrift och bidra till att verksamheten fungerar på ett tryggt och effektivt sätt.
Hos Kungssmide blir du en del av ett engagerat team med stark yrkesstolthet och nära samarbete, där din erfarenhet och ditt driv gör skillnad i det dagliga arbetet. Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med på vår fortsatta resa? Då ser vi fram emot din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 6/9. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7738832-2133650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10024330