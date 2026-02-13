Arbetsledare till Arbetsmarknadsenheten/Mini-Maxi
Hedemora kommun / Socialsekreterarjobb / Hedemora Visa alla socialsekreterarjobb i Hedemora
2026-02-13
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Omsorgsförvaltningen söker en arbetsledare till Arbetsmarknadsenheten, enheten Mini-Maxi. Mini-Maxi är en del av Arbetsmarknadsenheten inom Individ- och familjeomsorgen och riktar sig till personer mellan 16 och 65 år som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Mini-Maxis verksamheter omfattar bland annat transporter, secondhandbutik, postdistribution och naturvårdsgrupp. Enheten sysselsätter cirka 60 personer inom olika arbetsområden. Vi samarbetar nära med socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten, Kraften, Försäkringskassan, Lärcentrum, näringslivet, skolan och frivården. Mini-Maxi ansvarar även för verkställandet av ungdomstjänst, en påföljd för unga lagöverträdare i åldern 15-18 år.
Verksamheten har vuxit och vi behöver därför förstärka arbetsledningen. Mini-Maxis verksamhet är idag fördelat på tre arbetsledare och vi söker nu en fjärde kollega. Mini-Maxi har nyligen fått ett utökat uppdrag att bistå kommunens verksamheter inom äldreomsorg med vårdnära tjänster, vilket skapar möjligheten att utöka vårt team.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos oss leder du det dagliga arbetet inom verksamheten. Du coachar och stöttar deltagarna mot egen försörjning samtidigt som du ansvarar för den dagliga driften och utförandet av Mini-Maxis uppdrag. Vi söker dig med ett stort intresse för människor som lever i en förändringsprocess och som ser möjligheter hos varje individ och vara deras vägledning framåt.
Tillsammans med arbetskonsulenterna ser du till att deltagarna har aktuella genomförandeplaner och deltar vid behov i möten med andra myndigheter och samverkansparter.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla.
För övriga förmåner se länk: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Du har minst gymnasial utbildning och det är meriterande om du har utbildning inom socialt arbete eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att arbeta i IT-baserade system och lär dig snabbt nya.
Du ansvarar för den dagliga dokumentationen och är delaktig i framtagande av informationsmaterial, upprätta rutiner.
Du trivs i en föränderlig miljö, kan prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du är lyhörd, samarbetar väl och bemöter andra professionellt även i stressiga situationer.
Du tar ansvar, lär dig snabbt nya arbetsuppgifter och levererar med hög kvalitet. Du ser helheten och hur ditt arbete påverkar kollegor, samverkanspartners och verksamheten på både kort och lång sikt.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift. Ditt medarbetarskap präglas av samarbete, engagemang och ett starkt kund- och servicefokus. Du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och söker lösningar.
Du är en självklar del av individ- och familjeomsorgens gemensamma arbete och har gärna erfarenhet av arbetsledning, handledning eller coachning av personer som behöver stöd i sin utveckling och hjälp med att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt kommunens värdegrund KRAM.
B-körkort manuell växel är ett krav.
Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 10/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Arbetsledare
Dan Jonsson 0225-34000 Jobbnummer
9741657