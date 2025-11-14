Arbetsledare till Arbetsmarknadsavdelningen
2025-11-14
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Återbruket, en del av Arbetsmarknadsavdelningen
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhetsidé är att vi genom anpassad sysselsättning för personer på väg mot en egen försörjning bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Arbetsmarknadsavdelningen består utöver Återbruket av bland annat ytterligare två enheter, Arbetsmarknadsenheten/Köket och Växthuset i Mörsil samt stödfunktioner.
Verksamheten bidrar till att skapa en meningsfull och utvecklande sysselsättning där deltagarnas arbetsförmåga kan observeras, bedömas och utvecklas samtidigt som vi möjliggör för kommunen och dess medborgare att minska avfallet. På avdelningen pågår också Interregprojektet TRÅD i samarbete med Tekniska avdelningen för att möjliggöra en mer hållbar framtid för hantering och förebyggande av textilt avfall.
Vår arbetsledande kollega går vidare till nya äventyr och vi behöver nu snarast ersätta hen.
I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med ytterligare en arbetsledande kollega leda och observera deltagare samt att veckoplanera aktiviteter och arbetsuppgifter på återbruket. Du ansvarar för att arbetet blir rätt utfört samtidigt som du alltid tar individuell hänsyn till de medarbetare som ingår i din grupp. Vi sätter alltid våra medarbetare först och det är viktigt att du kan planera arbetet utifrån de förutsättningar som gäller just för dagen. Vissa medarbetare stannar länge hos oss och vissa bara en kort stund vilket innebär att vi har en hög omsättning på personal. Att introducera nya medarbetare med kort varsel ingår i arbetet.
Du ansvarar också för att utifrån avdelningens förutsättningar skapa och driva utveckling inom verksamheten. Tillsammans med våra medarbetare sorterar vi ut brukbart material och produkter från inlämnat avfall via Järpens återvinningscentral och ansvarar för återbruksbutiken. I dina arbetsuppgifter ingår kontinuerlig dokumentation, rapportering, schemaläggning och enklare personaladministration varför du behöver ha god datorvana och erfarenhet från Office-programmen och mailsystem.
Det absolut viktigaste för att lyckas med arbetet är att du har en genuint positiv människosyn, en stark tro på att alla människor kan lyckas med rätt förutsättningar och att du är en person som får saker att hända.
Du är också tillsammans med verksamhetens arbetsmarknadskoordinator deltagarnas stöd gentemot olika myndigheter, framför allt Arbetsförmedlingen och individ och familjeomsorgen men också försäkringskassan, hälsocentral, psykiatri och andra samarbetspartners.Kvalifikationer
Du har vilja att arbeta med att motivera, stegförflytta och utveckla människor mot hälsa och arbete. Du har intresse och förmåga att stötta människors utveckling både genom enskilda samtal och gruppverksamheter. Ser möjligheter snarare än svårigheter och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har kunskap, erfarenhet och intresse av att arbeta med människor med sociala-, kognitiva -och fysiska utmaningar.
Meriterande är erfarenhet från cirkulär hantering som återbruk eller återvinning samt erfarenhet och intresse av hantverk.
Tjänsten kräver körkort B.
Du:
• är effektiv, kreativ och inspirerande och bidrar med arbetsglädje till din arbetsgrupp.
• är bra på att hitta rätt anpassade aktiviteter utifrån en god insyn i de olika och varierade behov som deltagarna har.
• är bra på att tydligt förmedla dina kunskaper och på ett pedagogiskt sätt motivera deltagarna och få dem att utvecklas.
