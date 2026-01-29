Arbetsledare skogsplantering
Inför 2026 behöver vi förstärka vår organisation med en arbetsledare i Upplandsområdet samt en arbetsledare i Åtvidabergsområdet inom plantering.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att assistera avdelningsansvarig samt ha ansvar för och leda två till tre grupper med plantörer. Varje grupp är normalt 5-6 personer. Huvuddelen av arbetstiden tillbringar du i fält men du kommer även arbeta en del med administrativa uppgifter. Dessa är främst att du med stöd och vägledning från våra produktionsledare planerar dina planteringsgruppers uppdrag samt rapporterar utfört arbete digitalt.
Tjänsten består i hög grad av att vara på plats i fält och se till att arbetet utförs enligt kundens direktiv och instruktioner. Du ansvarar för plantvård, uppföljning och rapportering av utfört arbete, men även för att plantörerna har rätt information för att kunna utföra sina uppdrag samt att kontrollera att arbetet utförs på ett säkert och professionellt sätt. I dina arbetsuppgifter ingår att ha en löpande dialog med kunden om arbetet och dess förutsättningar, ständigt vara uppdaterad vad gäller läget hos dina plantörer samt säkerställa att kvalitets- och produktionskrav efterföljs.Kvalifikationer
Arbetet ställer stora krav på att kunna planera och organisera arbetet. Uppgiften kräver vidare förmåga att frekvent kommunicera med våra kunder och att kunna känna av stämningen hos planteringslagen. Våra plantörer är främst från Rumänien och förstår inte svenska. Därför krävs goda kunskaper i engelska vid sidan av goda kunskaper i svenska.
Färdigheter att läsa en karta, att röra sig över hyggen, att vid behov vara beredd att hjälpa planteringslaget att köra plantor eller emballage med personbil och släp, är andra delar av det dagliga arbetet.
Erfarenhet av skogsarbete och/eller arbetsledning är meriterande, men inte ett krav. God hand med personal är viktigt och B-körkort är ett krav.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Tidsbegränsad heltidsanställning med start ca 2026-03-30 t o m säsongens slut ca 2026-06-30.
Stationeringsorter: Uppsala samt Åtvidaberg. Ange önskad ort i din ansökan.
B-körkort
Behärskande av engelska och svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av skogsarbete samt arbetsledning
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Om arbetsgivaren - Magnus Thor AB
Magnus Thor AB började sin tillväxtresa 2009 och är i dag Sveriges enskilt största entreprenör inom röjning, plantering och markberedning. Företaget har i dag 23 fast anställda, och under säsong cirka 90 röjare, 140 plantörer och ett 30-tal maskinförare (2025). Vi verkar i stora delar av landet och våra kunder är de stora skogsbolagen. Så ansöker du
