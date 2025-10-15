Arbetsledare Restaurang
Sagolekhuset Junibacken AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sagolekhuset Junibacken AB i Stockholm
RESTAURANGANSVARIG TILL JUNIBACKEN
Letar du efter en arbetsplats där kreativitet, trygghet och engagemang står i centrum - och där du får vara med och påverka på riktigt? Då kan Junibacken vara din nästa destination. Vi söker nu en modig och engagerad arbetsledare som vill vara med och ta vår restaurangverksamhet till nästa nivå.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där barnens fantasi möter förstklassig service. Du blir en del av ett varmt och nyfiket team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Din roll som Restaurangansvarig
Som restaurangansvarig är du en trygg ledare som inspirerar och motiverar ditt team. Du har ett öga för detaljer, vågar tänka nytt och trivs med att ta ansvar. Du är en nyckelperson i den dagliga driften och bidrar aktivt till att skapa en arbetsplats där både gäster och medarbetare känner sig välkomna och sedda.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och fördela arbetet under service med tydlighet och närvaro
Introducera och coacha nya medarbetare med nyfikenhet och omtanke
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs
Samarbeta med kök och andra avdelningar för ett smidigt flöde
Vara en förebild i service, bemötande och arbetsglädje
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll
Är en modig och trygg ledare med god kommunikationsförmåga
Har ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer
Trivs i ett högt tempo och är lösningsorienterad
Är nyfiken på utveckling och engagerad i både människor och verksamhetPubliceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Tillsvidare, 50-75%
Lön: Avtalsenligt med ansvarstillägg
Kollektivavtal: HRF
Läs mer om oss på www.junibacken.se
För frågor och ansökan:
Kontakta Restaurangchef Rasmus Larsson rasmus.larsson@junibacken.se
070-240 89 04
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: Rasmus.larsson@junibacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangansvarig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sagolekhuset Junibacken AB
(org.nr 556462-6298), http://www.junibacken.se
Galärvarvsvägen 8 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Kontakt
Restaurangchef
Rasmus Larsson Rasmus.larsson@junibacken.se 0702408904 Jobbnummer
9558021