Arbetsledare Lycksele Djurpark
Lycksele Djurpark AB / Administratörsjobb / Lycksele Visa alla administratörsjobb i Lycksele
2026-03-03
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele Djurpark AB i Lycksele
Vi söker dig som är serviceinriktad och en framåt person. Ingen dag är den andra lik och du kommer ofta att stöta på nya och utmanande situationer. Detta gör att du som person måste vara väldigt flexibel och initiativtagande. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo där det händer mycket och du har en mycket god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifter:
I rollen som arbetsledare handleder du våra säsongs/ferie-arbetare i Leklandet. Du kommer att hjälpa och stötta upp där det behövs under dagen.
Kvalifikationer:
Du har en avklarad gymnasieutbildning. Du är serviceinriktad och har erfarenhet av arbetsledning. Då det är ett högt tempo under högsäsongen krävs det att du är stresstålig och lösningsorienterad. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska. Erfarenhet inom administration är meriterande.
Omfattning:
260530-260816, eller enligt överenskommelse
Heltid, schemalagd arbetstid.
Lön:
Enligt avtal
Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11malin.johansson@lycksele.se
Facklig representant för Kommunal nås på sektionen på 010-442 96 73
Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Djurpark AB
(org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9774780