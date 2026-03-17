Arbetsledare Lokalvård
2026-03-17
Arbetsledare Lokalvård
SIMH Sweden AB Region Mellansverige/Stockholm söker nu en till arbetsledare till vårt team. För att passa in hos oss söker vi dig som är driven och ansvarsfull och som har höga krav på service. Vi ser även att du är en bra teamplayer.
Du ska ha mycket god kunskap inom städning samt ha starka ledaregenskaper och kommunikationsegenskaper.
Vad vi erbjuder:
• Sjyssta arbetsvillkor med god möjlighet att påverka dina arbetsdagar. Flexibilitet med ansvar.
• Möjlighet att påverka din lön utöver din månadslön.
• En arbetsgivare som är öppen för nytänk och utveckling samt intresserad av att höra dina idéer.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
• B-körkort samt god körvana
• God erfarenhet och kunskap inom lokalvård
• God erfarenhet av att leda personal
• God erfarenhet och kunskap inom kvalitetsbedömningar samt miljö- och arbetsmiljöarbete relevant för rollen
• Goda kunskaper att att arbeta med digitala rapporteringssystem relevanta för yrket
Sista ansökningsdag är: 2026-04-16
Ansökan skickas till rekrytering@simh.se
Märk din ansökan med "AL44" i ämnesraden. Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter vid vid eventuella frågor:
tel: 0771-171 000, rekrytering@simh.se
Välkommen med din ansökan!
Om SIMH Sweden
SIMH Sweden AB grundades 1988 och utför lokalvård och fastighetsrelaterade tjänster runt om i landet alla dagar om året. Vi är kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöcertifierade (ISO 90001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018). Företaget lägger stor vikt vid att våra kunder ska få en personlig och kvalitetssäkrad service, samt förespråkar en miljö där synpunkter från medarbetare med varierande bakgrund och erfarenhet värderas högt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: rekrytering@simh.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AL44". Omfattning
