Arbetsledare Jureskogs Eskilstuna
Jureskogs Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eskilstuna
2025-09-25
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jureskogs Invest AB i Eskilstuna
, Nyköping
, Uppsala
, Stockholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi älskar fastfood och speciellt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Men i vägen för denna självklarhet står en utbredd tro att snabbmat är lika med skräpmat. Och i många fall är det så. Det ska vi ändra på! För varför ska enkelt vara lika med dåligt? Dåligt för dig, för miljön och för djuren? Det är ju helt bakvänt! Det vi tycker bäst om ska också vara bäst och det ska finnas godhet i gott. Det präglar allt vi gör på Jureskogs. I allt från val av leverantörer, personalpolicy, produktutveckling och allmänt hyfs. Kultur är viktigt för oss, vi tror oss veta att vi aldrig kan bli ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, om vi inte är ett lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vem orkar jobba eller äta på ett ställe med dålig stämning? Vi kallar vår kultur för High Five.
Är du en naturlig ledare med en passion för schysst mat och schyssta människor? Vill du vara en del av ett team som utmanar synen på snabbmat och skapar en arbetsplats där "High Five"-kulturen genomsyrar allt? Då kan du vara vår nästa Skiftledare på Jureskogs i Eskilstuna!
På Jureskogs älskar vi god mat och att göra gott. Vi tror att gott ska vara bra för både dig, miljön och djuren. Därför sätter vi stolthet i våra råvaror, vår personal och den upplevelse vi ger våra gäster. Vår framgång bygger på våra medarbetare och hur vi samarbetar - vi är övertygade om att en fantastisk arbetsplats är grunden för en fantastisk gästupplevelse.
Som Skiftledare är du en nyckelperson i vårt team och en viktig del av att leverera vår vision. Du kommer att vara ansiktet utåt för Jureskogs under ditt skift och ansvara för att restaurangen fungerar effektivt och att våra gäster får den bästa möjliga upplevelsen. Du leder och coachar ditt team för att säkerställa att våra höga standarder för matkvalitet, service och hygien alltid upprätthålls.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
• Att leda och fördela arbetet under ditt skift.
• Säkerställa att rutiner och riktlinjer följs för en smidig drift.
• Motivera och utveckla ditt team för att uppnå gemensamma mål.
• Hantera gästkontakter och säkerställa hög gästnöjdhet.
• Bidra till en positiv arbetsmiljö som genomsyras av vår "High Five"-kultur.
• Se till att restaurangen håller högsta standard gällande renlighet och kvalitet.
Vem söker vi? Vi söker dig som är en driven och engagerad ledare med förmågan att inspirera andra. Du har erfarenhet av att arbeta inom restaurang eller liknande servicebransch och är redo att ta nästa steg i din karriär. Du trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och har en positiv inställning. Att du delar våra värderingar om schysst mat och ett schysst bemötande är en självklarhet.
Om du vill vara med och bygga något gott, där kvalitet, hållbarhet och en grym arbetsmiljö står i fokus, då är du varmt välkommen att bli en del av Jureskogs-familjen! Varaktighet, arbetstid, etc.
Arbetsledare Ersättning
kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se Arbetsplats
Jureskogs Eskilstuna Jobbnummer
9525510