Arbetsledare inom tågstäd
Sodexo AB / Städarjobb / Skövde
2026-03-04
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Sodexo ansvarar för omfattande spårverksamhet i Västra Götaland där vi säkerställer rena, trygga och välkomnande tåg för tusentals resenärer, dygnet runt. Våra team arbetar med allt från städning och fordonsservice till löpande kvalitetskontroller och akuta insatser när fordon snabbt måste vändas i trafik.
Verksamheten är operativ, händelserik och samhällsviktig - och du blir en nyckelperson i att få den att fungera varje dag.
Om rollen
Som arbetsledare hos oss blir ingen dag den andra lik. Du leder ett team på cirka 30-40 medarbetare och arbetar tätt nära den dagliga driften för att säkerställa att våra leveranser håller hög kvalitet. Du är närvarande i verksamheten, stöttar dina medarbetare och finns där när det händer saker - både i planerade och mer oförutsedda situationer.
Du arbetar tillsammans med driftschef, planerare och koordinatorer och ansvarar för flera orter såsom Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping och Uddevalla.
Arbetstiderna varierar och omfattar även kvällar och nätter, eftersom vår verksamhet pågår dygnet runt, årets alla dagar. Resor mellan orterna ingår.
Vi tror starkt på frihet under ansvar - visar du driv och engagemang får du stort utrymme att påverka ditt arbete och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du ansvarar för att:
• Leda, coacha och utveckla medarbetare i ditt team
• Säkerställa bemanning, arbetsmiljö och trygghet
• Driva och utveckla den operativa verksamheten nära medarbetarna
• Följa upp kvalitet och skapa goda relationer med kunden
• Ge medarbetare förutsättningar att växa i sina roller
• Hantera viss administration såsom planering, tidrapportering och systemarbete
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att leda i en service- eller driftsverksamhet
• Trivs i mötet med människor och motiveras av att coacha andra
• Är trygg i att arbeta operativt nära verksamheten och ta snabba beslut
• Har vana av att arbeta i system och administrativa arbetsuppgifter
• Har en lösningsorienterad inställning och gillar ett högt tempo
• Är flexibel och trivs med varierade arbetstider - även kväll och natt
• Har B-körkort och tillgång till egen bil
• Har erfarenhet från spår-, transport- eller fordonsbranschen (meriterande)
• Har goda kunskaper i engelska (meriterande)
För att trivas hos oss
Du behöver vara en person som gillar att vara ute i verksamheten, möta medarbetare, skapa trygghet och se till att arbetet flyter. Du är strukturerad, prestigelös, driven - och du delar våra värderingar om kvalitet, respekt och service i världsklass.
Anställningsform
Heltid 100%. Vi tillämpar en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
Arbetstider enligt schema, med mycket arbete utanför kontorstid.
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Maria Andersson på maria.andersson@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomgå identitetsvalidering innan anställning påbörjas. För denna tjänst kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll med en extern leverantör, kandidaten kommer att informeras och godkänna detta innan den påbörjas.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.
