Arbetsledare Gata/park
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad / Trädgårdsanläggarjobb / Vårgårda Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Vårgårda
2026-03-11
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad i Vårgårda
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Gata/park enheten ingår i gata/va enheten med en gemensam enhetschef. Vi förvaltar och ansvarar över kommunens grönytor och trafikmiljöer.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
I din roll som arbetsledare inom gata/park kommer du att arbetsleda 5 stycken gata/parkarbetare. Din arbetstid kommer att vara fördelad på 50% administrativa uppgifter och 50% ute i verksamheten med dina kollegor. Förekommande arbetsuppgifter för dig kommer att vara.
Administrativa uppgifter
* Bistå gata/va chef
* Kontakt med medborgare och entreprenörer
* Planera och prioritera den dagliga driften
* Attestera fakturor
* Hantera och följa upp grävtillstånd och trafikanordningsplaner
* Planera skogsröjningsarbeten i tätortsnära skog
* Delta i beläggningsplaneringen
* Driva förbättringsarbeten i hop med chef
* Planera vinterberedskapen
Praktiska uppgifter
* Grönyteskötsel
* Underhåll på vägar och gång- och cykelstråk
* Skogs- och röjningsarbeten i tätortsnära skog
* Utveckla och underhålla lekplatser
* Utveckla och underhålla enhetens maskinpark tillsammans med kollegor
* Plogning och halkbekämpning
* Ingå i vinterberedskapenKvalifikationerKvalifikationer
* B-körkort
* God maskinvana
* God datorvana (främst Office)
Meriterande
* Yrkesbevis eller likvärdig erfarenhet inom grönyteskötsel
* Yrkesbevis eller likvärdig erfarenhet inom anläggning
* Motor- och röjsågskort
* Arbete på väg utbildning
* Andra relevanta utbildningar
* Insatt i relevanta lagar och regler
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Arbetsplats
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Gata/VA chef
Daniel Miglavs daniel.miglavs@vargarda.se 0322-600 645 Jobbnummer
9789304