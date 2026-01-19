Arbetsledare fastighetsservice
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fastighetsservice Gotland
Förvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning förvaltar regionens byggnadsbestånd som omfattar sjukhus, skolor, förskolor, administrativa lokaler m.
m. Vår huvudsakliga uppgift är att se till att regionens förvaltningar och externa kunder har ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad.
Enhetens Arbetsledare och fastighetstekniker ansvarar för tillsyn och skötsel av det regionala
byggnadsbeståndet på Gotland. Enheten utför även kompletteringsarbeten inom bygg-, el-, och VVS-området.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som arbetsledare inom fastighetsserviceenheten ansvarar du för den dagliga arbetsledningen av cirka 5-8 medarbetare. Arbetsuppgifterna omfattar drift, tillsyn, skötsel och uppföljning av fastigheter inom verksamhetsområdet.
I tjänsten ingår granskning av fakturor samt beställning och samordning av underentreprenörer. Du fungerar som kontaktperson gentemot förvaltare och berörda verksamheter och är delaktig i vissa upphandlingar. Reparationsarbeten förekommer och kan avse både fastigheter och verksamhetsutrustning.
Arbetet bedrivs utifrån fastställda mål och resultatkrav och omfattar ett begränsat ansvar inom arbetsmiljöområdet. Du är direkt underställd enhetschef och ingår i en arbetsledargrupp tillsammans med ytterligare två arbetsledare. Tillsammans bidrar ni till utveckling av enheten och avdelningen.
Tjänsterna är i huvudsak förlagda till södra och mellersta Gotland.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i en arbetsledande position och teknisk utbildning på eftergymnasial nivå eller erfarenhet som bedöms likvärdigt. Du har tekniska kunskaper inom fastighetsdrift och stor vana med att arbeta med datorstöd. B-körkort är ett krav.
Certifikat för heta arbeten, liftutbildning och även erfarenhet av ventilation, badvattenrening, arbetsorder- och ekonomisystem samt lokalkännedom är meriterande.
Din förmåga att planera, leda och organisera och kunna överblicka helheten är god och du har lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta med andra människor. Som person är du social och utåtriktad, lösningsfokuserad, strukturerad och har en förmåga att inspirera och entusiasmera i arbetsgruppen.
Kundfokus och affärsmässighet är avgörande och det är viktigt att du kan kommunicera både externt och internt. Vi ser gärna att du drivs av ny teknik och att du har ledarskapsegenskaper som ger en tydlig bild på hur du vill utveckla verksamheten och din grupp.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
