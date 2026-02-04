Arbetsledare Fastighetsförvaltning
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer
Vill du vara med och utveckla vår tekniska service i Garpenberg och bidra till en trygg och effektiv verksamhet? Som Arbetsledare hos oss får du en central roll i ett område med stort ansvar, varierade arbetsuppgifter och en engagerad grupp som värdesätter samarbete. Här får du möjlighet att kombinera operativ närvaro med långsiktigt utvecklingsarbete.
Din roll
I rollen som Arbetsledare på fastighetsförvaltningen leder du ett kompetent team som arbetar med fastighets- och driftrelaterat underhåll, miljöstation, lastmaskinskörning, lokalvård och tredjepartsbesiktningar. Du ansvarar för att planera, prioritera och följa upp det dagliga arbetet samtidigt som du driver utveckling med ett flerårigt perspektiv. Rollen innebär nära samarbete med både interna funktioner och externa entreprenörer samt uppföljning av serviceavtal. Du är en viktig del i att skapa struktur, kvalitet och långsiktighet i verksamheten.
Ditt team
Du leder en grupp på 6 medarbetare med olika yrkeskompetenser såsom tekniker, industriarbetare, maskinförare, VVS-tekniker och besiktningstekniker. Teamet är erfaret, engagerat och självständigt och du har en viktig roll i att stötta, coacha och utveckla gruppen framåt. Du kommer även att samarbeta tätt med arbetsledare och funktioner inom gruva och verk samt ingå i underhållsledningsgruppen där du bidrar med utvecklings- och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet
Planera och bereda uppdrag samt säkerställa dokumentation i underhållssystem
Följa upp serviceavtal och entreprenörsleveranser
Prioritera arbetsorder och hantera akuta situationer vid behov
Genomföra medarbetarsamtal och ansvara för personalutveckling
Säkerställa att besiktningskrav, rutiner och säkerhetsstandarder följs
Ta in offerter och göra ekonomiska avvägningar kopplat till underhållsbehov
Driva struktur, utvecklingsarbete och långsiktig planering inom enheten
Samverka med andra sektioner och arbetsledare i verksamheten
Ditt bidrag
Du är en engagerad, trygg och kommunikativ ledare med förmåga att skapa struktur i en vardag där både operativa och strategiska frågor är i fokus. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har lätt för att bygga goda relationer. Genom ett coachande förhållningssätt bidrar du till ett klimat där teamet utvecklas och känner ansvar för resultatet. Samtidigt har du förmågan att lyfta blicken, driva förbättringsarbete och tänka långsiktigt.
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Erfarenhet av arbetsledning inom teknisk service, fastighetsförvaltning, industri eller liknande
Erfarenhet av att arbeta med entreprenörer och serviceavtal
God förmåga att planera, prioritera och skapa struktur
Erfarenhet av underhållssystem, gärna Maximo
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har en teknisk bakgrund (ex. bygg, el, VVS), erfarenhet av tredjepartsbesiktningar samt erfarenhet från industriell eller kommunal drift/fastighetsskötsel.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef, Malin Gidlöv, malin.gidlov@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av Talent Acquisition Partner, Helen Eklid, helen.eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av:
Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50
Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62
Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63
Vi tillämpar löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 februari 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
