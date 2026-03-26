Arbetsledare Entreprenad Lund
2026-03-26
Som arbetsledare erbjuds du en central roll i entreprenadprojektens genomförande. Du ansvarar för kvalitet, ekonomi, planering och personal i projekten. Rollen ingår i produktionsledningsteamet för affärsområdet Lund.
Du som söker har minst tre års erfarenhet av produktionsledning i byggbranschen. Du har en adekvat eftergymnasial utbildning. Vi utgår från att du har gedigen kunskap och erfarenhet av att både knyta upp och behålla kunder samt inom produktion, planering och arbetsledning. Kunskap om lagar och avtal som är relevanta för branschen är en självklarhet.
Vidare är du bra på att organisera och planera, är kundorienterad, har goda ledaregenskaper samt är bra på att skapa ett gott arbetsklimat i gruppen. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Vi ser också att du har en hög arbetsmoral och trivs med att arbeta med frihet under ansvar.
Vi värderar laganda och ansvarsfullhet högt. Vi sätter också värde på att vara personliga och värnar om våra medarbetares trivsel där kompetensutveckling är en självklar parameter. För dig som vill utvecklas och växa i din yrkesroll erbjuds många möjligheter att göra det hos oss på Treano.
Hos oss erbjuds du en plats i en organisation som har goda värderingar och en hög kvalité- och miljömedvetenhet. Hos Treano Bygg får du möjligheten att jobba i ett medelstort bolag och affärsområde som är i tillväxtfas med varierande arbete under eget ansvar och initiativtagande.
Ansök senast måndagen den 20 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Treano Bygg AB
(org.nr 556530-6197)
Kabingatan 13 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Jobbnummer
9822255