Arbetsledare Elteknik till Kil
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-03-15Arbetsuppgifter
Hos oss får du ta egna initiativ och bygga en kultur där dina medarbetare tar ett stort eget ansvar, mår bra och trivs på jobbet.
Som arbetsledare elteknik på Infranord har du personalansvar för elteknikerna i din arbetsgrupp. Du tar egna initiativ och är en god förebild som engagerar och motiverar.
Du ansvarar för att elinstallationer som utförs projekteras, planeras samt kontrolleras enligt Infranords kvalitetssystem egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.
På uppdrag av och tillsammans med Platschef deltar du i anbudsframtagning och planering av projekt samt genomförandet av dem.
Vi uppskattar givetvis din planeringsförmåga och engagemang för våra medarbetare, kunder och affärer.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget behöver du ha en godkänd gymnasieutbildning inom el/energi. Du har erfarenhet från entreprenadverksamhet och helst järnvägsbranschen. B-körkort är ett måste. God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Kopplingsledare kontaktledning
• Kunskap i EL-VIS kabelberäkningsprogram
• Auktorisation från Elsäkerhetsverket
• Det underlättar om du haft personalansvar tidigare men det viktigaste är att du gillar att skapa goda och respektfulla relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du gillar att arbeta tillsammans som ett lag och leverera ett professionellt resultat då är det här jobbet för dig!
Som anställd på Infranord erbjuder vi:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag 4000kr per år
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess tillämpas ett löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Infranord lägger stor vikt vid en säker arbetsmiljö. Vi utför därför alltid alkohol- och drogtester vid nyanställning. En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312594".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Nord Underhåll Kontakt
Facklig företrädare SEKO
Jesper Claesson 072-2237465
9798097