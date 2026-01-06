Arbetsledare Bygg
Är du en driven och engagerad ledare med erfarenheter i byggbranschen? Då har vi på Peab i Örebro den perfekta möjligheten för dig!
Som arbetsledare hos oss kommer du att arbeta närmast produktionen och bistå platschefen med planering, arbetsberedning, arbetsmiljöarbete, uppföljning av projekt och styrning mot uppsatta mål. Du kommer att planera, leda och fördela arbetet gentemot våra yrkesarbetare och underentreprenörer.
Vi söker dig som
Förmåga att leda och motivera team samt skapa struktur i en dynamisk miljö
Aktivt samarbetar med övriga intressenter i projektet, har en god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Har erfarenhet av arbetsledning inom byggbranschen, har en byggteknisk utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Arbetar strukturerat, har en god planering och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Är delaktig och bidrar till en trivsam arbetsmiljö och tar ansvar för din egen och andras säkerhet.
Vara en förebild i Peabs värderingar: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga
Har B-körkort
Som person är du driven och engagerad samt trivs att arbeta både självständigt och i team. Du har goda ledaregenskaper och har förmåga att skapa förtroende för såväl medarbetare, kund och allmänhet. Du är van att planera och organisera ditt arbete. Din problemlösningsförmåga är god och du blir inte blir stressad av utmaningar och förändrade förutsättningar.
Vi erbjuder
En utvecklande och varierande roll i en av Nordens ledande byggkoncerner.
Möjlighet att arbeta i spännande projekt med höga ambitioner.
En positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Chans att forma din egen karriär inom Peab och utvecklas som ledare.
Vi tror på att utvecklas tillsammans, och därför erbjuder vi goda möjligheter till personlig utveckling och karriärvägar inom koncernen. Du får arbeta i en trygg och stabil organisation med tydliga värderingar, konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner som speglar vårt engagemang för våra medarbetare.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Arbetschef Niclas Beckius, niclas.beckius@peab.se
eller HR Celie Lindh, celie.lindh@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
