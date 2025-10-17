Arbetsledare bygg
Arbetsledare Bygg sökes till Stockholm!
Vi på Prowork söker drivna och engagerade arbetsledare för framtida uppdrag inom byggsektorn för spännande och utmanande projekt i Stockholm med omnejd. Är du en erfaren ledare med ett starkt fokus på kvalitet och effektivitet? Då kan du vara den vi letar efter!

Om tjänsten
Som arbetsledare kommer du att ha en central roll våra kunders projekt, där du ansvarar för att leda och samordna arbetet på byggplatsen. Ditt uppdrag innebär att säkerställa att projektet genomförs enligt uppsatta tidsramar, budget och kvalitetskrav. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Daglig planering och ledning av byggarbetet
Samordning av underentreprenörer och leverantörer
Kvalitetssäkring och uppföljning av arbetsprocesser
Säkerställande av arbetsmiljö och säkerhet på byggplatsen
Löpande rapportering till platschefen

Kvalifikationer
Vi ser att du har flera års erfarenhet som arbetsledare inom byggbranschen. Du har en god teknisk förståelse, är van vid att läsa ritningar och har erfarenhet av att arbeta med både stora och små projekt. Vi söker en ledare som är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att motivera och engagera ditt team. För att lyckas i rollen behöver du:
Erfarenhet av arbetsledning inom bygg
God kommunikativ förmåga och samarbetsvilja
Kunskap om byggprocesser och kvalitetsarbete
Förmåga att hantera stress och fatta snabba beslut
Relevant utbildning inom bygg
Vad vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling
Varierande och utmanande arbetsuppgifter och projekt
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Välkommen in med din ansökan redan idag!
