Arbetsledare Betong - Nator Entreprenad
Nator Personal AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm
, Sollentuna
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Nyköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Nator Entreprenad är ett passionerat och engagerat företag inom bygg & anläggning. Nu letar vi efter en arbetsledare med inriktning Betong som vill vara med på deras spännande tillväxtresa. Nator Entreprenads projekt utförs mestadels i Storstockholm och deras huvudkontor ligger på smidigt gångavstånd från Helenelunds station i Sollentuna.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som arbetsledare kommer du få möjligheten att ansvara för att leda, fördela arbetsuppgifter och samordna resurser inom deras Betongprojekt. När så krävs kommer du själv arbeta operativt som utförare vilket kommer ge dig en bra variation i din vardag. Utöver att ibland arbeta operativt kommer du överse 5-10 medarbetare/UEs och koordinera den dagliga produktionen.Arbetsuppgifter
Du är bryggan mellan kunden och dina kollegor ute på projekten.
Du vägleder och coachar dina medarbetare.
Vid behov arbetar du själv operativt i utförandet.
I samråd med ledningen kan du vid behov ansvara för inköp av tjänster och varor
Du gör kontinuerliga avstämningar med kunden och är behjälplig med att lösa problem som uppstår.
Du tar ansvar för att projektet håller tidsplan och har en förståelse för hur eventuella avvikelser bör hanteras.
Vem är du:
För att trivas som arbetsledare hos Nator Entreprenad behöver du vara affärsdriven och lösningsorienterad. Du är trygg i din roll som ledare och gillar att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du är även en tydlig ledare som förstår hur alla delar i ett projekt operativt utförs. Med ditt engagemang får du personalen motiverad att utföra arbetet i tid med högsta kvalité utefter kundens önskemål. Du har även minst 5 års erfarenhet av praktiskt arbete från Betongarbeten. Du behöver känna dig trygg i din roll som utförare och det är meriterande om du kan hänvisa till en varierad yrkeserfarenhet då projekten kan variera i karaktär.
Vi erbjuder
Du kommer få möjligheten att ingå i Nator Entreprenads lag där din personliga utveckling blir en del av företagets utveckling
Marknadsmässiga lönevillkor och förmåner
Möjlighet att vara med och påverka företagets framtid
En anställning hos ett respekterat och tryggt företag med ett bra rykte i branschen
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter i företagetSå ansöker du
Känns detta som nästa steg? Sök idag! Denna rekrytering görs i samarbete med Nator Personal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens sista publiceringsdatum. Alla frågor kring denna rekrytering hänvisas till alexander.ytterberg@nator.se
. Notera att vi endast tar emot frågor, alla ansökningar görs via vår karriärsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), http://natorab.se Arbetsplats
Nator Personal Kontakt
Alexander Ytterberg alexander.ytterberg@nator.se Jobbnummer
9638178