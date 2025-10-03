Arbetsledare Ban
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Västerås
, Sala
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi arbetsledare Ban till ett varierande uppdrag med huvudfokus på ledning av teknikerna i din framtida arbetsgrupp. Hos oss får du ta egna initiativ och bygga en kultur där dina medarbetare tar ett stort eget ansvar, mår bra och trivs på jobbet. Placering är Ulvsunda i Stockholm.
I vår strävan att modernisera och utveckla verksamheten ser jag fram emot dina förbättringsförslag och värderar verkligen din förmåga att bedriva arbetet på ett säkert sätt.
Vi uppskattar givetvis din planeringsförmåga och engagemang för våra kunder och affärer.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget behöver du ha en utbildning med teknisk inriktning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från entreprenadverksamhet och helst järnvägsbranschen.
Det underlättar om du haft personalansvar tidigare men det viktigaste är att du gillar att skapa goda och respektfulla relationer.
Om du gillar att arbeta tillsammans som ett lag och leverera ett professionellt resultat då är det här jobbet för dig!
Det vore toppen om du även har möjlighet att resa i tjänsten, och vid behov arbeta utanför kontorstid.
Vi erbjuder:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Ersättning
Enligt avtal.
