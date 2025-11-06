Arbetsledare Arbetsmarknadsenheten
2025-11-06
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker två engagerade och drivna arbetsledare till vår nya kretsloppspark som invigs i slutet av januari 2026. Du kommer organisatoriskt att tillhöra Arbetsmarknadsenheten i Lerums kommun.
Kretsloppsparken är en modern återvinningsanläggning med fokus på återanvändning och återbruk, som är belägen på Tollestropsvägen 25, centralt i Stenkullen i Lerums kommun.
Tjänsten är på heltid, dagtid, men kvälls- och helgarbete förekommer enligt arbetsschema. Arbetet sker huvudsakligen utomhus, men viss administration arbete förekommer i kontorsmiljö
Som medarbetare i kretsloppsparken får du varierande arbetsuppgifter.
I rollen hjälper du våra kunder vid infarten av anläggningen med avfallssortering och bidrar till att säkerställa att avfallet tas om hand på bästa möjliga sätt, för både människor och miljö. Det dagliga arbetet innebär aktivt kundbemötande, där du ger service och information kring återvinning och återbruk.
I tjänsten ingår att arbetsleda personer i praktiskt arbete som är utförs på anläggningen eller återbruksbutiken, Du kan arbetsleda OSA-anställda, personer som som har välfärdsarbete eller handleda praktikanter.
Du ansvarar vid behov för bemanning av kommunens Ta- och Ge-container, hålla ordning och säkerställa att besökare följer de uppsatta reglerna. Återbruksbutiken kommer att öppnas under 2026.
Rollen som arbetsledare i kretsloppsparken är ny och utvecklas i takt med verksamheten, vilket innebär att arbetsuppgifter kan förändras eller tillkommer efter behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen eller eftergymnasial utbildning inom ett område som bedöms relevant för tjänsten.
Erfarenhet av arbetsledning inom kommunal verksamhet, återvinning eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med personer som behöver extra stöd t.ex. OSA-anställda, praktikanter m.fl. Att även ha erfarenhet av att anpassa arbetsuppgifter efter individens förutsättningar.
Meriterande:
Erfarenhet från arbetsmarknadsenhet, socialt arbete, rehabilitering etc.
Erfarenhet från avfalls- och återvinningsbranschen eller anläggningsbranschen.
Erfarenhet av att handleda personer i praktiskt arbete.
Intresse för miljöfrågor
ÖVRIGT
Du behöver kunna kommunicera med kunder på svenska både i tal och skrift och ha grundläggande datakunskaper.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är social, serviceinriktad och har lätt för att möta människor.
Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, är flexibel och tar gärna egna initiativ.
Kretsloppsparken är kommunens ansikte utåt, därför söker vi dig som är utåtriktad, stresstålig samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Visstidsanställningen kan komma att övergå till tillsvidareanställning utifrån utvecklingen av arbetet med aktivitets krav.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
