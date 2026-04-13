Arbetsledare Anläggning
Ncc AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-04-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Luleå
Gillar du att arbeta ute i produktion där du är med och påverkar projektets framdrift kan det här vara rätt tjänst för dig. Tack vare spännande anläggningsprojekt behöver vi nu förstärka vårt anläggningsteam vid Norrbottenskusten med fler arbetsledare.
Tjänsten som Arbetsledare
Som arbetsledare har du ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar. Vi arbetar i team där din roll i laget är att engagera och motivera genom delaktighet.
I nära samarbete med platschefen planerar och styr du byggprojekten, fördelar resurser, följer upp och dokumenterar det dagliga arbetet för att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden. Du har en aktiv roll i att leda och följa upp arbetet på plats, inklusive styrning och uppföljning av anläggningsmaskiner, yrkesmedarbetare och underentreprenörer (UE).
Du deltar i framtagandet av tidplaner, stämmer av egna aktiviteter och genomför arbetsberedningar tillsammans med teamet. Genom att arbeta nära platschefen utvecklas du kontinuerligt i din roll och kan successivt ta på dig större ansvar.
Utmärkande för NCC:s arbetsplatser är säkerhet, struktur, ordning och reda samt fokus på god arbetsmiljö.
Om Civil North
Vår avdelning Civil North arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 500 engagerade medarbetare som är uppdelade i sju produktionschefsgrupper inom vår geografi Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland.
Vi söker dig som har en byggteknisk utbildning från en universitets-, högskole- eller YH-utbildning alternativt flerårig arbetslivserfarenhet från industri- eller anläggningsprojekt. Vi välkomnar både dig som har längre erfarenhet från branschen eller dig som är mindre erfaren men med relevant utbildning och en vilja att utvecklas.
För att trivas som arbetsledare hos oss på NCC ser vi att du är en affärsmässig lagspelare som drivs av att skapa goda relationer såväl som goda resultat. Som person är du positiv, ansvarsfull och gillar problemlösning. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla och några av de viktigaste egenskaperna är samarbetsförmåga, engagemang och drivkraft. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett engagerat team. Hos oss får du chansen att arbeta med spännande projekt och bidra till att forma framtidens infrastruktur. Om du är redo för en ny utmaning och vill vara en del av vårt framgångsrika team, ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Rollen kräver fysisk närvaro ute i våra projekt, och vi söker därför dig som bor - eller har möjlighet att bosätta dig - inom Norrbottens län. Våra initiala projekt ligger inom dagspendlingsavstånd från Luleå, men veckopendling till andra projektorter kan förekomma längre fram.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. Läs mer om NCCs förmåner: https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/det-har-ar-ncc/formaner/
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Projektchef Johan Berglund på mobil 070-602 65 27. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR Sara Sundén på mobil 070-329 98 47.
Sista ansökningsdag är den 30 april 2026, men ansök redan idag eftersom urval och intervjuer sker löpande vilket kan medföra att tjänsten hinner tillsättas dessförinnan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
972 36 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Sara Sundén sara.sunden@ncc.se
9852034