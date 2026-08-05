Arbetsledare
Scandinavian Service Partner AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
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Företagsbeskrivning:
Om oss Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Vi erbjuder Vårt engagemang för lärande och utveckling säkerställer våra medarbetares framgång. Vi strävar efter att tillhandahålla ett brett utbud av möjligheter som ökar våra medarbetares kompetens idag och hjälper dem att uppfylla sin potential imorgon. Oavsett var du börjar hos oss får du de verktyg du behöver för att utvecklas. Omgiven av likasinnade kollegor och vägledd av branschexperter är det din karriär, din resa inom SSP.
Arbetsbeskrivning: Vi söker Arbetsledare till Burger King Stockholm Central
Om tjänsten:
Arbetsledartjänsten är utpräglat driftsorienterad. Du ansvarar för den dagliga driften och är den som fördelar och styr arbetsuppgifterna. Du ansvarar för att Burger Kings checklistor och rutiner följs till 100%. Du ser till att arbetet utförs enligt överenskomna avtal, standards och hygienregler. I arbetsuppgifterna ingår också bemanning, upplärning av nyanställda, beställning av varor och diverse personalfrågor som kan uppkomma.
Vem är du?
För att klara tjänsten som arbetsledare bör du ha förmågan att ha många bollar i luften och vara mycket flexibel. Du älskar att ge service åt våra kunder och vill vara ett föredöme för det team du leder.
Några års erfarenhet från ledande befattning i fast food/serviceverksamhet är ett absolut krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och viss datavana.
Hos oss finns det goda karriärmöjligheter om du önskar och oavsett hur länge du väljer att stanna hos oss kommer du få värdefull arbetslivserfarenhet. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete i högt tempo.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Vi sätter värde på service och kvalitet. Som arbetsledare på Burger King Stockholm Central trivs du som gillar att jobba i team, har en positiv attityd och som gillar en fartfylld vardag. Våra medarbetare har många olika arbetsuppgifter.
De som jobbar hos oss arbetar både i kassan, i köket och ute i restaurangen. Vi utbildar alla nyanställda i alla våra arbetsstationer oavsett erfarenhet så att de får en bra start hos oss.
I din ansökan behöver du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Senaste datum att ansöka tjänsten:2026-08-26, vänta inte med din ansökan, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdagen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "29069-44360629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
SSP Sweden Stockholm Central Jobbnummer
10023301