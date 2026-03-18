2026-03-18
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en arbetsledare inom drift och underhåll till vår etablering i Umeå. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Vi är stolta över att ansvara för driften och underhållet vägnätet Umeå norra driftområde, och vi söker nu dig som vill axla rollen som arbetsledare hos oss på Svevia.
Som arbetsledare på Svevia är du motorn ute i verksamheten och sköter den dagliga arbetsledningen. Tyngdpunkten i arbetet ligger på planering, genomförande och uppföljning av tilldelade uppdrag med fokus på drift- och underhållsarbeten. Under barmarkssäsongen kan du också få driva mindre mark- och anläggningsentreprenader inom driftområdet.
I tjänsten ingår sommar- och vinterberedskap med ansvar att kalla ut plog- och halkbekämpningsenheter.
Det ingår även att stötta platschefen i det dagliga arbetet med exempelvis kundkontakter, produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och fakturering. Den ena dagen kommer inte att vara den andra lik och du har stort eget ansvar och frihet att självständigt planera din vardag efter uppdragets karaktär och Svevias arbetssätt.
Vem är du?
Som person söker vi dig som är tydlig i ditt ledarskap, stöttande och har förmågan att få människor att växa i sin personliga utveckling. Vi tror att du motiveras av struktur, ordning och reda med en administrativ ådra. Du är trygg och förtroendeingivande i din arbetsledarroll och har ett affärsmässigt arbetssätt med fokus på lönsamhet. Du har också förmågan att skapa goda relationer med kunder och medarbetare. Att självständigt lösa problem, ta initiativ och fatta beslut faller dig naturligt och du värdesätter tydlig kommunikation i alla led.
För att vara aktuell för tjänsten som arbetsledare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av att leda personal inom drift och underhåll, alternativt väg- och anläggningsverksamhet
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift och goda datakunskaper.
Meriterande med C-kort och förarbevis hjullastare.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 12 april . Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Eriksson +46702168912. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Alma Henriksson, alma.henriksson@svevia.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
