NannyCare och Carde Städpartner söker en arbetsledare till affärområdet Lokalvård. Rollen innebär personalansvar för ca 10 medarbetare.
Som arbetsledare ansvarar du för en städområde som sträcker sig över hela stockholmsregionen. Rollen innebär schemaplanering, coaching, utbildning, kvalitetsuppföljning och löpande kontakt med företagets anställda.
Vi ser att du som söker har minst 10 års arbetslivserfarenhet i en arbetsledande yrkesroll, är lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och bygga kontaktnät. Du behöver också ha mycket goda Spanskakunskaper i såväl tal som skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: info@cardestadpartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2015 NannyCare AB
(org.nr 559214-9883) Kontakt
Diana Cardenas diana.brandorf@cardestadpartner.se 0705882117 Jobbnummer
9690036