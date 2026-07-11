Arbetsledande målare sökes
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2026-07-11
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Arbetsledande målare sökes
Vi söker en erfaren, driven och affärsmässig målare som vill bli en viktig del av ett växande arbetslag. Rollen passar dig som trivs med att arbeta praktiskt i produktionen, men som också har förmågan att planera, samordna och bidra till att skapa nya affärsmöjligheter.
Som arbetsledande målare arbetar du huvudsakligen praktiskt i våra projekt. Vid behov hjälper du även till med planering, arbetsfördelning, kundkontakt och uppföljning. Du bidrar till att projekten drivs framåt på ett strukturerat och effektivt sätt, samtidigt som du säkerställer hög kvalitet och god service.
En viktig del av rollen är att vara uppmärksam på nya möjligheter hos både befintliga och potentiella kunder. Genom ett professionellt bemötande, goda kundrelationer och ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du aktivt till att skapa fler uppdrag och utveckla verksamheten.
Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik och kommunikativ. Du är van att ta egna initiativ, ser vad som behöver göras och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av måleri, bygg eller liknande bransch
Erfarenhet av att leda eller samordna arbete
God förmåga att planera och skapa struktur
Ett affärsmässigt tänk och intresse för kundrelationer
Förmåga att identifiera och bidra till nya uppdrag
B-körkort
Vi erbjuder en varierande och utvecklande roll med stort eget ansvar, engagerade kollegor och goda möjligheter att växa tillsammans med företaget.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Skriv i rubriken på ansökans mail: Arbetsledande målare
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@highandlowpainters.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare High And Low Painters Sweden AB
(org.nr 559362-4264), https://highandlowpainters.com/
103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
High & Low Painters Sweden AB Jobbnummer
10000256