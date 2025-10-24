Arbetsledande badmästare
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Öppen ungdomsverksamhet, Bad, Idrott och Civilsamhälle, Stab samt Kvalitet, utveckling och Folkhälsa.
Borås Stad har ett flertal badanläggningar - Stadsparksbadet, Borås Simarena med Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Viskaforsbadet, Asklandabadet och Kypegården. Vår målsättning är att samtliga anläggningar ska ge gästerna en upplevelse av kvalitet och personlig service. Våra arbetsteam består av receptionister, badvärdar, badmästare, arbetsledare drifttekniker och enhetschefer.
Bli vår nästa arbetsledande badmästare - En roll där ledarskap möter passion för bad och simning.
Sandaredsbadet är ett lite mindre familjebad beläget 1 mil väster om Borås. Vår målsättning är att ge en god service till alla besökare som vill träna, simma eller leka. Anläggningen har två bassänger där vi erbjuder ett flertal olika aktiviteter för alla åldrar. I anslutning till badet finns också en idrottshall där skolan bedriver verksamhet på dagtid och ortens föreningsliv i störts utsträckning har verksamhet på kvällar och helger.
Vill du bli en del av vårt team som tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service till såväl gäster som kollegor, då är det dig vi söker.
I rollen som arbetsledande badmästare kommer du att arbeta som ett nära chefsstöd till enhetschefen för verksamheten. Din viktigaste uppgift är att planera verksamheten och finnas som ett verksamhetsnära stöd mellan chef och medarbetare i det dagliga arbetet. I uppdraget kommer du ansvara för dagliga uppföljningar och säkerställa att verksamheten följs upp och dokumenteras enligt de rutiner som finns framtagna. Du har en given roll i flera av utvecklingsgrupperna där du är en viktig del i att utveckla och driva processer, så att verksamheten utvecklas mot uppsatta mål. Du kommer också ersätta enhetschefen vid dennes frånvaro.
Utöver de administrativa och arbetsledande delarna kommer du i uppdraget som badmästare på ett pedagogiskt sätt bedriva simundervisning för barn och ungdomar. Utöver simundervisning ingår bevakning av bassänger för att upprätthålla säkerheten och att leda vattenträning samt att se till att våra gäster får ett trivsamt besök. I tjänsten ingår även vissa receptionsuppgifter.
I alla uppdrag inom badverksamheten ingår lokalvård, där vi genom att hålla rent i anläggningen ger våra besökare en trivsam och positiv upplevelse när de besöker oss. Arbetstiderna varierar och du jobbar både dag, kväll och helg med ett rullande schema på 3 veckor.
Vi söker en erfaren och engagerad arbetsledande badmästare. Hos oss får du kombinera strategiskt ledarskap med hands-on badmästararbete i en dynamisk miljö där varje dag är unik.
Du är en serviceinriktad och ansvarsfull person med dokumenterad erfarenhet av att arbeta i arbetsledande position inom badverksamhet. Genom ett professionellt förhållningssätt och stor tilltro till kollegors styrkor blir du den trygga punkten för hela arbetsgruppen. För att vara aktuell för tjänsten ska du vara simkunnig, klara våra livräddningsprov och HLR.
Du är en stjärna på administration och har god struktur- och organisationsförmåga genom att du alltid ligger steget före i planeringen. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift och har en mycket god kommunikativ förmåga, där du genom din professionella inställning lätt kan anpassa dig efter situation, mottagare och målgrupp. I uppdraget leder du simundervisning och vattenträning så att barn och vuxna kan utvecklas och bli säkra och trygga för att kunna må bra i och omkring vatten.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
