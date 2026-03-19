Arbetskonsulent
2026-03-19
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har i uppdrag att stödja kommuninvånare i åldern 16-67 år som uppbär försörjningsstöd, med målet att de ska nå arbete eller studier. Målgruppen har olika erfarenheter, behov, NPF diagnoser, psykisk ohälsa mm som ligger till grund för individuella planeringar utifrån behoven.
Inom AME arbetar vi med bedömning av arbetsförmåga samt erbjuder förberedande insatser genom våra verksamheter Växtverket och Hantverket. Vi driver även caféverksamhet som arbetsträningsplats och ger stöd både inför och under studietiden för att skapa hållbara vägar mot egen försörjning.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad. Du ingår i vårt stöttande arbetslag med engagerade kollegor. Verksamheten ska möta upp Aktivitetskravet som träder i kraft 1 juli. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd ska in i heltidsaktiviteter med fokus på arbete.
Du kommer att vara delaktig i att utveckla ett arbetsgivarteam som har uppdraget att ordna praktik- och arbetsträningsplatser.
Inom AME finns även anställda som driver ett projekt, Min Framtid, som finansieras av Samordningsförbundet.
Hos oss får du chansen att bidra till inkludering och framtidstro - varje dag.
På www.tierp.se/arbetsmarknadsenheten
Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent ingår du i ett team där ni är två arbetskonsulenter och en samordnare. I rollen ansvarar du för att etablera och utveckla praktik- och arbetsträningsplatser för deltagare inskrivna på Arbetsmarknadsenheten. Du arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med arbetsgivare, där du är deras främsta kontaktperson. Samtidigt ansvarar annan personal för det individuella stödet till deltagaren på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifterna innebär att matcha deltagarnas förutsättningar och behov med lämpliga arbetsplatser, samt att säkerställa att placeringarna fungerar väl över tid. Du följer upp samarbeten, identifierar utvecklingsmöjligheter och bidrar till att stärka arbetsgivarnas engagemang.
I rollen ingår även samarbete med andra kommunala verksamheter, där fokus ligger på att utveckla förebyggande insatser och skapa hållbara lösningar för deltagarna. Du deltar aktivt i utvecklingsarbete och är med och formar verksamheten utifrån nya behov och förutsättningar som uppstår. Flexibilitet, samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt är centrala delar i uppdraget.Kvalifikationer
B-körkort
Företagsbesök förekommer i stor utsträckning både inom kommunen som är geografiskt stor och i närliggande grannkommuner.Utbildningsbakgrund
Beteendevetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Coachande utbildning, MI motiverande samtal är meriterande.
Arbetslivserfarenhet
Erfarenheter av målgruppen och likvärdigt arbete är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att effektivt övertyga, påverka och förhandla med andra utifrån uppsatta mål.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Annalena Rudström annalena.rudstrom@tierp.se 0293-21 84 77 Jobbnummer
9807967