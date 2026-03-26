Arbetshandledare till Fokus, daglig verksamhet
2026-03-26
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
Som arbetshandledare på Fokus stöttar du personer i deras sysselsättning, du ingår i ett team på 3 personal.
Du handleder personer med att utföra uppgifter i en liten gruppverksamhet med inriktningen autism och utvecklingsstörning.
Du jobbar för att stärka personernas självkänsla och självständighet i att utföra uppgifter. Du arbetar nära personer i utförandet, bildstöd och teckenkommunikation används dagligen.
Du arbetar utifrån ett tydliggörande och pedagogiskt arbetssätt, har god kunskap och förståelse kring vikten av ett lågaffektivt bemötande.
Tillsammans med kollegor planerar du sysslor för deltagare i verksamheten och aktiviteter utanför verksamhetens lokal.
För att passa för arbetet är det viktigt att du:
* har god förmåga att förhålla dig till fastställda arbets-/förhållningssätt
* är trygg i yrkesrollen även i oväntade situationer samt att kan möta personer med olika svårigheter utifrån autism och intellektuella funktionsnedsättningar
* förstår vikten av att inneha ett relationsskapande arbetssätt i förhållande till personer med intellektuella funktionsnedsättningar
* har god förmåga att analysera eget arbets-/förhållningssätt och kunna förändra arbetssätt utifrån deltagares behov.
I uppdraget ingår även:
* omvårdnadsuppgifter
* delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska såsom läkemedelshantering och i förekommande fall rehabiliterande och tränade insatser från sjukgymnast/arbetsterapeut
* social dokumentation kring individen enligt lagstiftning, följa upp och revidera genomförandeplaner.
* samarbete med övriga verksamheter inom Funktionsstöd
* samarbete med individens anhöriga, gode män, och andra stödpersoner kring individen när individen vill och behöver det.
Du får stöttning i ett team som består av chef och kollegor såsom arbetshandledare/arbetscoach och stödpedagoger i andra verksamheter.
Vår vardag ska kännetecknas av gemenskap, glädje, innovation, utveckling och hur vi tillsammans når dit.Kvalifikationer
Fullgjord gymnasieutbildning såsom:
* Vård och omsorg
* barn- och fritidsprogrammet
* estetisk gymnasieutbildning
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av arbete i anpassad skola är meriterande.
Flerspråkig, exempelvis bosniska, arabiska eller kurdiska är meriterande
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Provanställning kan förekomma.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2026-00116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lotta Karlsson 0586-621 01 Jobbnummer
9821480