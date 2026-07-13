Arbetshandledare Daglig Verksamhet
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2026-07-13
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Arbetshandledare till Uppdraget, DeVebo Omsorg – Daglig Verksamhet i Uppsala
Vill du vara med och göra skillnad? DeVebo Omsorg AB driver en LOV-upphandlad daglig verksamhet i egen regi i Uppsala. Vi har 57 platser för personer inom personkrets 1 enligt LSS och arbetar utifrån våra kärnvärden: arbetsglädje, gemenskap och individens utveckling.
Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar för deltagare inom LSS?
DeVebo Omsorg söker nu en medarbetare till Uppdraget, där står Djur & Natur, fastighetsskötsel, transport och återvinning i fokus – varje dag är unik.
Som arbetshandledare stöttar du deltagarna i deras sysselsättning och skapar en trygg och utvecklande miljö. Rollen kräver struktur, flexibilitet, tålamod och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du behöver ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna arbeta lågaffektivt.
Vi söker dig som:
Är driven, nyfiken och initiativtagande – du ser vad som behöver göras och agerar
Har ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsvariationer
Är kreativ, lyhörd och trygg i dig själv
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Har ett lösningsfokuserat arbetssätt och ser möjligheter där andra ser hinderPubliceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom LSS
God svenska i både tal och skrift
Körkort B, manuell
Meriterande:
Kunskap om tydliggörande pedagogik, TAKK eller AKK
Hos oss får du:
En kreativ och utvecklande arbetsmiljö
Engagerade kollegor
Möjlighet att påverka verksamheten med dina idéer
Tjänsten är på heltid, men det finns även möjlighet till deltidsarbete. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Läs mer om oss på www.devebo.se
och följ oss på Facebook, Instagram och YouTube!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: rekrytering@devebo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetshandledare Uppdraget". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeVebo Omsorg AB
(org.nr 559131-3373) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Maria Wendel 073-5374214 Jobbnummer
10000739