Arbetschef Till Peab
Vill du ta ett helhetsgrepp om både affärer och produktion? Vi söker nu en arbetschef till byggverksamheten inom Peab i Skellefteå. Här får du en nyckelroll i att utveckla arbetschefsgruppen framåt vad avser marknad och kundrelationer, lönsamhet, kvalitét, arbetsmiljö och trivsel.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som arbetschef har du i enlighet med företagets affärsstrategi, processer och värdegrund ett övergripande ansvar för affärsenheten Bygg Skellefteå. Det är en strategisk roll med ansvar för både affärer, produktion, personal och arbetsmiljö där du leder verksamheten, säkerställer kvalitet och lönsamhet samt bygger långsiktiga kundrelationer.
I Skellefteå har Peab över tid haft god sysselsättning och fina kundrelationer. I dagsläget bygger vi bland annat Campus ACE som utmärker sig genom sitt fokus på hållbarhet. Projektet vann även utmärkelsen "Årets miljöbyggnad" i Sweden Green Building Awards 2025.
Din organisation består av drygt 80 medarbetare, yrkesarbetare och tjänstepersoner varav cirka 25 medarbetare är direktrapporterande till dig. Din arbetsvardag består bland annat av affärs- och kundmöten, ekonomiuppföljningar mot prognos och budget, leda och utveckla personal, bevaka och följa arbetsmiljöregler och lagar samt säkerställa att vi utvecklar och följer företagets affärs- och handlingsplan.
Du ingår i ledningsgruppen för bygg norra Norrland och rapporterar direkt till regionchefen.
Vem är du?
För att bli lyckosam i uppdraget som arbetschef bör du ha en förståelse för byggprocessen och hur den ter sig från kalkylskede till leverans. Du bör vidare motiveras av kunddialogen, att skapa långsiktiga relationer samt ha ett öga för det ekonomiska när det kommer till budget, prognos och resultat. Du leder genom att utveckla andra och där kommer din förmåga att delegera, följa upp och ge återkoppling vara avgörande.
Med erfarenhet och kunskap lär vi oss och därav tror vi att det är av vikt att du har en byggteknisk utbildning i botten. Alternativt en arbetslivserfarenhet som skapat motsvarande kunskap. Under några år har du förmodligen arbetat som projektchef, senior projektledare eller rent utav arbetschef för att bygga på din kompetens.
Givetvis har du en god datorvana samt körkort.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss? Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia. Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Sofie Cardegren: 073 344 71 76 alt. sofie.cardegren@poolia.se
