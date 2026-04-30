Arbetschef inom division Drift
2026-04-30
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en Arbetschef inom drift och underhåll till region Mitt. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Arbetschef
I rollen som Arbetschef inom division Drift är ditt uppdrag att vidareutveckla och stärka verksamheten genom att bygga och leda en välfungerande AC-grupp med kompetens och erfarenhet av drift- och underhållsverksamhet, såsom vinterväghållning, beläggningsnära arbeten samt löpande väg- och infraunderhåll. Du arbetar aktivt med att utveckla marknadsarbetet, delta i anbuds- och kalkylarbete, vinna nya driftkontrakt samt säkerställa rätt bemanning och kompetens genom rekrytering och utveckling av medarbetare.
Som arbetschef planerar, leder och följer du upp verksamheten i linje med företagets strategi, mål och värdegrund. Du har fullt ansvar för arbetschefsområdets budget, prognos och resultat samt verkar för en effektiv och kvalitativ genomförandeorganisation med fokus på lönsamhet, leveranssäkerhet och kundnöjdhet. En viktig del av rollen är att vårda och utveckla långsiktiga relationer med befintliga kunder och beställare, samtidigt som du aktivt representerar och marknadsför Svevia i regionen.
Säkerheten är alltid högst prioriterad inom Svevia och som arbetschef har du ett tydligt arbetsmiljö- och miljöansvar i enlighet med delegerade arbetsuppgifter. Du verkar för en säker arbetsplats, en stark säkerhetskultur och ett hållbart arbetssätt i hela verksamheten.
Du rapporterar till regionchef Mitt och ingår i regionens ledningsgrupp, där du bidrar till helhetsperspektiv, samverkan och regionens fortsatta utveckling från första dagen. Placering enligt överenskommelse på något av Svevias kontor inom region Mitt.
Vem är du?
Vi letar efter dig som tycker om att bygga upp och utveckla både verksamhet och människor. För att lyckas med det krävs skicklighet inom såväl ledarskap, affärsmässighet samt att vårda och utveckla kundrelationer.
Detta ser vi som grundläggande krav:
erfarenhet av drift- och underhållsverksamhet i en ledande position med både personal- och budgetansvar
erfarenhet inom kalkyl och kontraktsfrågor och förmågan att bedöma risker och möjligheter i anbudsskedet
Vi bedömer även att du behöver känna dig bekväm inom dessa områden:
arbetsmiljö och säkerhet
bygga upp team och organisationsutveckling
marknadsarbete och relationsbyggande med nya kunder
uppföljning av ekonomi och arbetssätt i väg- och anläggningsprojekt
Du är marknads- och affärsinriktad samt har goda ledaregenskaper med tydligt och förtroendeingivande kommunikationssätt. Det innebär att du alltid sätter affären och lönsamheten i centrum samtidigt som du har med dig alla dina medarbetare på tåget.
Har du en relevant högskoleutbildning, exempelvis som civil- eller högskoleingenjör, ser vi det som meriterande.
Som du förstår är ledarskap en viktig fråga för oss! Vi tror på utvecklande ledarskap där du som ledare tar fram det bästa hos dina medarbetare och bidrar till uppbyggnad av ett starkt och välmående team.
Att du kommunicerar väl i skrift och tal på svenska, har datorvana och B-körkort ser vi som självklarhet.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 20 maj. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Azad Miro på azad.miro@svevia.se
.Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Talent Acquisition Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
