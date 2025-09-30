Arbetande arbetsledare
Vill du kombinera transportledning med chaufförs yrket? Då är denna roll för dig!
Beskrivning av ansvarsområden
Stötta chaufförerna med lastning och ruttoptimering
Sortering och säkra att vi får ut allt gods
Planera och optimera rutter med så kostnadseffektiv organisation som möjligt
Leverans ut till kund
Info om arbetsplatsen och företaget
I rollen som arbetande arbetsledande ansvarar du för distribution på morgonen samt kör en egen runda del av dag. Terminalen ligger i södra Stockholm och vi har både lätta bilar, lastbilar samt bil och släp. Teamet består av 5 chaufförer. Din arbetstid är ca 03:00-12:45Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Erfarenhet av distribution
Har ett logiskt tänk och van vid ruttplanering
Tydlig ledarskapsförmåga
B-körkort. C kort ses som meriterande.
Vem är du?
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och du har förmågan att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är en tydlig och strukturerad person med handlingskraft.
Rätt attityd är viktigt för att lyckas i tjänsten och vi ser god planering som en förutsättning för att kunna leverera det vi lovar till våra kunder. Om företaget
Berglund Transport är ett företag som satsar på hög service, god kvalité och kundfokus i allt vi gör. Vi ser våra medarbetare som vår största tillgång och för oss är hållbara transporter viktigt. Företaget grundades 1991 och är ett etablerat åkeri med Stor-Stockholm, Roslagen, Dalarna, Göteborg och Uppland som arbetsfält.
Företaget har idag ca 170 fordon och ca 200 medarbetare.
Vi har en stor bredd av verksamhet, därav består vår fordonspark av paketbilar, distributionsbilar, kranbilar och bil o släp.
Vi tillämpar kollektivavtal. Utdrag ur belastningsregistret görs innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jobb@berglundtrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetande arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffan Berglund Transport AB
(org.nr 556617-5104)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffan Berglund Transport AB Jobbnummer
