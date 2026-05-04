Arbeta med rangering på Dagab - Hisings Backa
2026-05-04
Nu har du chansen att arbeta hos oss på Storesupport by Job&Talent! Storesupport är en del av Job&Talent och när du klickar på "Ansök här" kommer du vidare till jobbannonsen på Job&Talents hemsida. Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som rangeringspersonal på Dagab kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara:
Lasta och lossa lastbilar och släp.
Truckkörning då man kör ut både pallar och burar.
Backa med lastbil och släp.
Tjänsten utgår från Dagabs lager i Hisings Backa
OBS: I denna tjänst ingår inte distributions- eller långkörning.
Arbetstider
Dagab har verksamhet alla dagar i veckan under natt. Tjänsten avser att man ska jobba på nattskiftet kan finnas möjlighet att jobba andra arbetstider på sikt.
Man har ett rullande schema där man jobbar i snitt 32timmar per vecka.
20:15 - 05:00 (Måndag - Fredag)
22:15 - 05:00 (Tisdag - Fredag)
Arbete inleds med två veckors betald utbildning där ena veckan är förlagt till kväll och den andra till natt.
Start sker enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete inom rangering eller som CE-chaufför.
Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete.Kvalifikationer
Truckkort
CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkesförarkompetens)
Giltigt Digitalt förarkort
Intyg för ADR 1.3
Truckutbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket bra.
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Meriterande
Intyg för bakgavellyft
Erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av arbete som CE-chaufför/liknande roll
Erfarenhet av backning med släp (CE-kort krävs).Dina personliga egenskaper
I det här uppdraget är det viktigt att dina arbetsuppgifter blir ordentligt utförda och att du har ett stort engagemang och att du tar egna initiativ.
Då arbetet kan vara fysiskt krävande är det ett plus om du har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt korrekt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper
Förmåner
Tillgång till gym på arbetsplatsen
Personalbutik
Personalaktiviteter
Personalrestaurang
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Om Dagab
Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
