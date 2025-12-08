Arbeta inom Customer Success hos oss - Impressive Relations
Impressive Relations Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Impressive Relations Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från TM eller mötesbokning - och älskar kombinationen av struktur, kundkontakt och att driva processer från start till mål? Då är det här nästa steg för dig.
Som Customer Success hos Impressive Relations får du en central roll i vår TM-verksamhet och blir navet mellan säljteam, kund och interna processer. Du arbetar både operativt och administrativt - med ett gemensamt mål: att skapa kvalitet, tempo och riktigt bra resultat i våra säljflöden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvar för TM-verksamhet: Planera, följa upp och säkerställa hög kvalitet i våra samtal, mötesbokningar och kundprojekt. Du arbetar nära teamledare och säljansvariga för att optimera upplägg och flöden.
Kunddialog & koordinering: Vara den som håller ihop kommunikationen - från brief och uppstart till löpande avstämningar och leverans. Du skapar trygghet hos kunden och ser till att allt flyter.
Planering & struktur: Lägga schema, planera ringlistor, koordinera resurser, följa upp siffror och bygga ordning i våra säljprocesser. Kort sagt: du är den som håller i trådarna.
Uppföljning & utveckling: Följa upp resultat, identifiera förbättringar och bidra till att våra team alltid jobbar smartare, snabbare och med högre kvalitet.
Vem är du?
Du har jobbat inom Customer Success tidigare - du vet hur samtalet ska låta, hur tempot känns och hur man driver resultat i praktiken. Du är strukturerad, organiserad och gillar att planera både människor och processer. Du trivs i kunddialog och är trygg i att hålla kontakt, boka avstämningar och hantera frågor. Du gillar ett högt tempo, många bollar i luften och att vara personen som får saker att hända. Du är en teamplayer som sprider energi och skapar trygghet runt dig. Du tar ansvar, är noggrann och har lätt att se vad som behöver göras - innan någon ber om det.
Vi erbjuder dig
En viktig och operativ nyckelroll nära både säljteam och ledning. Möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och utvecklingen av vår TM-verksamhet. En kultur där vi vinner tillsammans - med energi, gemenskap och framåtanda. Utbildning, coachning och utvecklingsmöjligheter. Lön enligt överenskommelse.
Hej från din framtida chef!
Jag heter Filip Lellky är grundare och Operativ Chef. Jag startade min karriär för 15 år sedan som säljare och har sedan dess deltagit i en utvecklingsresa jag aldrig kunnat drömma om. Jag fick möjligheten att starta en fantastisk verksamhet som jag idag är väldigt stolt över och har under årens lopp skapat och utvecklat starka ledare i en försäljningsvärld som kräver just starka ledare. I mitt team är vi alla lika mot det ansvaret vi representerar och vi har byggt vårt hus utan tak. Det kändes bäst så. Disciplin, respekt och ansvarstagande är egenskaper jag värdesätter högt i min krets och det är fundamentet för en lyckosam utveckling som ledare.
Om Impressive Relations
Vi är en växande säljorganisation som arbetar med mötesbokning, direktförsäljning och fältförsäljning. Sedan 2012 har vi hjälpt några av Nordens största aktörer inom bland annat Bank & Finans, Energi, Hälsa och IT. Vi brinner för utveckling - både vår egen och våra medarbetares - och tror på energi, kultur och teamkänsla som vägen till framgång.
Kontakt
Felicia Rullander 076-425 35 70 felicia.rullander@impressiverelations.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Relations Sweden AB
(org.nr 556851-4003), http://impressiverelations.se Arbetsplats
Impressive Relations Kontakt
Felicia Rullander felicia.rullander@impressiverelations.se 0764253570 Jobbnummer
9633460