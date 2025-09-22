Arbeta extra som budbilschaufför/terminalarbetare i Helsingborg
2025-09-22
Om tjänsten
Vår kund i Helsingborg söker engagerade extraarbetare med annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% för rollen som budbilschaufför och terminalarbetare.
Som en del av vår kunds team kommer du att arbeta med att säkerställa effektiv hantering och leverans av paket. Om du är en självgående och ansvarsfull person som trivs med att arbeta där service och noggrannhet står i centrum, så kan detta vara rätt arbete för dig.
Du som söker måste kunna arbeta 2-3 dagar i veckan: dag, kväll och helg. För detta uppdrag anställs du av oss på Boxflow och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult.
Arbetsuppgifter
Du utgår från vår kunds terminal i Helsingborg där sortering och hantering av paket förekommer. Du kan även komma att vara ute på vägarna under ditt arbetspass där du kommer hämta upp samt leverera paket enligt schemalagda rutter. Uppdraget inleds med upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete.
Profil & bakgrund
Du som söker trivs med både bilkörning, tempo och kundkontakt. Som person är du positiv och är inte rädd för att hugga i, du är arbetsvillig och flexibel. Du kommer lyfta och bära flera paket under ditt arbetspass och det är därför viktigt att du trivs i rörelse. Utöver detta har du B-körkort och god körvana. Du är kommunikativ av dig och behärskar svenska i både tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan! Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Johannes johannes@boxflow.com Jobbnummer
9520500