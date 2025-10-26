Är Du Vår Nya Frisör På Vacker C4?
2025-10-26
Brinner du för frisöryrket?Publiceringsdatum2025-10-26Kravprofil för detta jobb
Som frisör på VACKER har du som huvudsaklig uppgift att se till att alla våra kunder får ett Vackert mottagande med en hög servicenivå. Arbete går ut på att vara en duktig, serviceminded och ansvarsfull frisör som älskar ditt yrke. Du förstår vikten av nöjda kunder och vill vara delaktig i salongens framgång tillsammans med dina kollegor. Du inspirerar kunderna till ytterligare besök och köp genom din kreativitet, yrkesstolthet och professionalitet. Hos oss samarbetar vi ett glatt och högt tempo med inspirerande arbetskollegor. På Vacker är man ödmjuk och du älskar att jobba med försäljning och service. Vi söker dig som är positiv, engagerad och flexibel. Du tycker om att ta initiativ, är lösningsorienterad och målinriktad. Vill du bli en del av Vacker kreativa team? Sök idag!
Utbildning och erfarenhet är ett krav men även du som är under utbildningsnivå 1-2 är välkommen att söka då vi erbjuder goda utvecklings möjligheter. Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Förmåner: Hårvård, friskvård, produkter och utbildningar inom produkt, färg och klipp. På VACKER har man möjlighet att påverka sina egna arbetstider.
Om VACKER
VACKER är Sveriges mest snabbväxande hårälskande företag. VACKER är ett butikskoncept från frisörbranschen tillägnat alla hårälskande besökare av köpcentrum. Vi erbjuder stora butiker fulla av marknadens professionella hårvårdsprodukter och håraccessoarer till låga priser och omkring ett dussin duktiga och välutbildade frisörer i en generös och tilltalande butiksmiljö. Vi erbjuder en exceptionell service och vill verkligen att du ska trivas hos oss.
Den första VACKER-butiken etablerades 2010 på Frölunda Torg och VACKER har sedan dess varit ett snabbväxande företag som befinner sig i en ständig utvecklingsfas. VACKER är en aktiv medlem av Frisörföretagarnas förbund och står för ordning och reda. Vi följer kollektivavtalet och erbjuder bra lönevillkor.
Övrig information
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Anställningsgrad: 75-100%
Lön: Enligt kollektivavtal (Frisöravtalet)
Är du den vi söker, eller känner du någon som är det?
Välkommen med din ansökan till therese@vacker.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du läsa mer om oss som företag besök vår VACKRA hemsida www.vacker.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: therese@vacker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör C4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vacker Sverige AB
(org.nr 556806-5857)
Fundationsvägen 17 (visa karta
)
291 50 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9574504