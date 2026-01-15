Är du vår nya förhandlingsjurist?
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.
Nu behöver vi förstärkning och söker en förhandlingsjurist till Hyresgästföreningen region södra Skåne, placeringsort är Malmö.
Ditt uppdrag
Som förhandlingsjurist hos oss blir du en central aktör i både vårt juridiska arbete och våra förhandlingar. Du driver och utreder komplexa juridiska frågor samtidigt som du leder förhandlingsdelegationer och förhandlar med motparter. Du arbetar nära förtroendevalda och medlemmar, där du både kommunicerar våra ställningstaganden och samordnar arbetet inom delegationen. En viktig del av tjänsten är att engagera förtroendevalda i både juridiska analyser och förhandlingsprocesser. Omvärldsbevakning inom boendefrågor och bostadspolitik ingår också i arbetet. Publiceringsdatum2026-01-15Bakgrund
För att passa in som förhandlingsjurist är du en drivande och självgående person som trivs i ledarrollen och har lätt för att ta ansvar och skapa förtroende. Du har en stark analytisk förmåga och ett systematiskt arbetssätt, samtidigt som du är trygg och kan fokusera även i pressade situationer.
Samarbetsförmåga är viktigt i rollen då du behöver kunna arbeta nära både förtroendevalda, medlemmar och kollegor. Som förhandlare är du serviceinriktad och kommunikativ, i både tal och skrift. Du har vana av att pröva, utreda och driva juridiska frågor samt kan växla mellan juridiskt arbete och förhandling på ett naturligt sätt.
Vi söker dig som: Kvalifikationer
För rollen behöver du ha en juristexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av juridiskt arbete samt driver och hanterar juridiska ärenden självständigt. Arbetet kräver att du har analytisk och kommunikativ förmåga och att du är utvecklingsinriktad.
Meriterande:
Om du har erfarenhet av processvana från hyresnämnden, tingsrätt eller motsvarande anses det meriterande. Utöver det ser vi gärna att du har erfarenhet av att företräda part i förhandlingar alternativt rättsliga processer. Har du arbetat i fastighets - och bostadsbranschen betraktas även det meriterande.Dina personliga egenskaper
• Drivande
• Analytisk förmåga
• Självständig och strukterad
• Samarbetsförmåga
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Är du den vi letar efter kan vi erbjuda ett varierande och ansvarsfullt arbete där du själv kan påverka planering, arbetsuppgifter och arbetsmetoder.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 15 februari. Ansök så fort som möjligt då rekryteringen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa nedan angivna personer.
För mer information om tjänsten, kontaktas följande personer:
Albin Subasic, tel. 010 - 459 23 54 Albin.subasic@hyresgastforeningen.se
Fackliga kontaktpersoner:
Handels: Sanija Celay Kasumi, 010 - 459 23 38
SACO: Jakob Holmesson, tel. 010 - 459 23 09
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn. Ersättning
