Är du vår nästa städare inom flyttstädning?
2025-09-29
Städare sökes till flyttstädning
Vi söker nu engagerade och noggranna städare till vårt team! Som en del av oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar hos privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Rengöring av hela bostäder vid flytt (kök, badrum, golv, fönster m.m.)
Städning av skåp, garderober och vitvaror
Säkerställa att bostaden lämnas i toppskick inför nästa boende
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har öga för detaljer och gillar ordning och reda
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt och i team
Körkort är ett krav
Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Trevligt arbetsklimat och schyssta villkor
Låter det intressant? Skicka din ansökan till smbstad@gmail.com
redan idag - vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: smbstad@gmail.com Arbetsgivare SMB Sverige AB
595 52 MJÖLBY Jobbnummer
