Är du vår nästa Energiexpert?
2025-09-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås Energi och Miljö AB i Borås
Vill du vara med på resan att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad samt skapa mervärde för våra kunder så kan du vara just den personen som vi söker.
Du kommer att tillhöra gruppen Energitjänster inom Försäljningsavdelningen. Vi arbetar med energitjänster som optimera kundernas energianläggningar, driver projekt och ombyggnationer, samt hanterar underhåll av fjärrvärmeanläggningar och mätare. I dag består gruppen av elva personer med olika kompetens och erfarenheter som de gärna delar med sig av.
Som Energiexpert blir du en nyckelperson i vårt arbete med att utveckla och optimera energilösningar för våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Inventering av fastigheters tekniska system (ventilation, värme, kyla, el)
Förslag på förbättringar och optimering av energianläggningar
Genomförande av energideklarationer och energikartläggningar
Analys av energiflöden och system för att identifiera förbättringspotential
Deltagande i projekt inom energieffektivisering, fjärrvärme, fjärrkyla, ventilation, el
Stöd i frågor kring energioptimering, klimatpåverkan och hållbarhet
Din bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är ingenjör eller erfaren tekniker med inriktning mot energisystem i fastigheter. Du har:
Minst 5 års erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: värme, kyla, ventilation, el och styrsystem.
Helhetsförståelse för fastighetstekniska system
God analytisk förmåga och erfarenhet av energiberäkningar, mätdata och systemoptimering.
Spetskompetens inom VVS eller installationsteknik
Meriterande: certifiering som energiexpert, riksbehörighet OVK, erfarenhet av projektering eller projektledning
Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du arbetar obehindrat i Excel och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är engagerad och gör gärna det lilla extra för att nå dina mål.
Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav: B-körkort och flytande svenska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Möjlighet att certifiera dig inom energideklarationer och energikartläggningar. Ett stimulerande arbete i en framtidsbransch med hållbarhet i fokus och ett kompetent och hjälpsamt team.
Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder vi en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en spännande bransch. Vi satsar på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.
Alla ledare på bolaget arbetar efter en ledarskapsplattform där fokus ligger på utveckling, prestation, engagemang och att agera som goda föredömen.
Bra att veta Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som ett led i vårt säkerhetsarbete och att vara en attraktiv arbetsgivare genomför vi bakgrundskontroller och alkohol- och drogtester på alla som är aktuella för anställning hos oss.
Har du frågor eller vill ha mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Carlsson, Energitjänstchef Tel. 0768-61 77 28.
Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avlopp. Vi har över 380 medarbetare hos oss och 98 olika yrken. Omsättningen uppgår till cirka 1,3 miljarder. Bolaget ingår i Borås Stadshus och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
