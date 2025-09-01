Är du vår kock till Almåsskolan?
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Tillsammans med dina 140 kollegor i 70 kök på måltidsenheten skapar vi varje dag bästa möjliga måltid genom att sätta gästen i fokus och är lyhörda i dialogen med våra kunder. Vår strävan är att tillaga måltiderna så nära gästen som möjligt.
På Almåsskolan i Lindome erbjuder vi en kocktjänst i ett nytt tillagningskök där du arbetar tillsammans med tre kollegor, varav en köksmästare. Almåsskolan har elever i årskurs 4-9, ca 450 lunchportioner om dagen serveras i matsalen till Almåsskolans elever och pedagoger. Även 180 portioner för utskick lagas till närliggande Valåsskolan med åk F-3.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en engagerad kock och gärna antar nya utmaningar. Måltiden är en viktig del av verksamheten där du som kock har en betydande roll. I arbetet ingår att planera och tillaga näringsrika, säkra och goda måltider med hög kvalitet. Du behöver ha god kunskap om livsmedelsallergi och vara trygg i att hantera specialkost. Ett viktigt och prioriterat mål för oss på måltid Mölndal är att arbeta med ekologiska råvaruinköp och att minska vårt matsvinn. Mölndal har många tillagningskök och satsar på att laga mat ifrån grunden och brödbakning är en del av det dagliga arbetet. Som kock i Mölndal stad har du även möjlighet att delta i olika nätverk.
Utöver tillagning av måltider ingår det bland annat i arbetsuppgifterna att:
* Hantera inköp via Proceedo som är stadens beställningsprogram
* Ekonomiskt följa upp inköp
* Följa egenkontrollprogrammet
* Utveckla samarbetet med våra kunder
* Vara kreativ och överträffa matgästernas förväntningar
* Använda digitala verktyg för olika sorters uppföljning
Läs mer om de förmåner du har som anställd i Mölndals Stad: https://www.molndal.se/startsida/arbete-och-naringsliv/jobba-i-molndals-stad/formaner.htmlKvalifikationer
Vi söker dig med kockutbildning och minst 3 års dokumenterad erfarenhet. Du behöver ha kunskap om egenkontroll, livsmedelshygien och specialkost. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt har god datorvana inkluderat kunskaper i Officepaketet.
Vi ser gärna att du som söker har ett brinnande intresse för att laga god mat och vill utvecklas inom yrket. Som person är du kreativ och intresserad kring elevernas tankar kring maten. Du tar ansvar, är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Att du har god samarbetsförmåga med såväl kollegor, kunder och eleverna på skolan är en förutsättning för verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Känner du att detta är något för dig? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
