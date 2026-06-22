Är du social, driven och redo för en ny utmaning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Ljusnarsberg Visa alla säljarjobb i Ljusnarsberg
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare med utgångspunkt i Ljusnarsberg. Vi erbjuder ett arbete för dig som vill utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och samtidigt ha möjlighet att påverka din egen inkomst.
Hos oss får du representera etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och vara en viktig del av ett team som brinner för kundmöten, resultat och personlig utveckling.
Din vardag hos oss
I rollen som säljare möter du människor ansikte mot ansikte på event, marknader, festivaler och andra välbesökta platser runt om i regionen. Du presenterar smarta lösningar inom energi och teknik och hjälper kunder att hitta alternativ som passar deras behov.
Ingen dag är den andra lik, vilket gör arbetet både varierande och utvecklande.
Det här får du
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på omkring 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Utbildning och introduktion från start
Personlig coachning och stöd längs vägen
Möjlighet att avancera inom företaget
Ett sammansvetsat team med stark laganda
Mer än bara ett jobb
Vi tycker att framgång ska firas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och aktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos Exaltera Marketing får du arbeta i en miljö där höga ambitioner kombineras med gemenskap och arbetsglädje.
Vi söker dig som
Tycker om att prata med människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet inom försäljning är ett plus, men inget krav. Vi lägger större vikt vid din inställning, energi och vilja att lyckas.
Ansök redan idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa, utvecklas och skapa goda resultat tillsammans med drivna kollegor?
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Ljusnarsberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: ljusnarsberg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
714 35 KOPPARBERG Jobbnummer
9973828