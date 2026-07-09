Är du Dentsmiles nya Tandsköterska?
Dentsmile I Sverige AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-09
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Hos Dentsmile i Stockholm får du möjligheten att bli en del av ett växande och professionellt team där samarbete, kvalitet och patientens bästa alltid står i centrum. Vi söker nu en driven och positiv tandsköterska som trivs i en dynamisk arbetsmiljö och som vill bidra till att ge våra patienter trygg och förstklassig tandvård.
Hos oss arbetar du i en modern klinik med engagerade kollegor, där vi värdesätter både kompetens, utveckling och ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss på DENTSMILE blir du en viktig del av vårt team. Ditt arbete kommer att omfatta patientomhändertagande, assistans vid behandlingar, steril- och receptionsarbete samt administrativa uppgifter. Erfarenhet av att arbeta delegerat är ett stort plus, då vi gärna ser att du har förmågan att arbeta självständigt och bidra till effektiv patienthantering. Vi arbetar med ett brett spektrum av behandlingar och har ett högt patientflöde, vilket innebär ett varierande arbete med möjlighet till utveckling och ansvarstagande.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandsköterskeutbildning.
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Har erfarenhet från arbete som tandsköterska, meriterande om du har arbetat med både vuxna och barn.
Har erfarenhet av att arbeta delegerat och trivs med att ta eget ansvar.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Talar och skriver svenska obehindrat; ytterligare språk är meriterande.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräscha och moderna lokaler.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Start i oktober 2026. Vi arbetar löpande med urval. Vid frågor, kontakta Mathilda Berg, People and Culture Manager mathilda.berg@dentsmile.seOm företaget
Vi bryr oss om hela människan – inte bara bettet
Hos Dentsmile jobbar man i en modern arbetsmiljö med den senaste tekniken och ett engagerat team bestående av tandläkare, hygienister, tandsköterskor och adminhjältar sida vid sida. Vi är proffsiga, ja. Men också nyfikna, omtänksamma och ganska bra på att skratta mitt i allt det seriösa.
Dentsmile är en växande tandvårdskedja med fokus på kvalitet, patientnöjdhet och kontinuerlig utveckling. Vi är en klinik som värdesätter utveckling, god stämning och trygghet i vardagen – hos oss är det viktigt att du trivs och känner dig delaktig.
Välkommen till Dentsmile Stockholm – där leenden skapas varje dag! 😁 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049269-2095614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentsmile i Sverige AB
(org.nr 556840-4676), https://jobb.dentsmile.se
Kungsgatan 37 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Dentsmile Jobbnummer
9998725