Är du den vi söker?

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Arninge Tandklinik AB / Tandsköterskejobb / Täby Visa alla tandsköterskejobb i Täby
2026-08-02
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Tandhygienist sökes till Arninge Tandklinik
Vill du arbeta på en klinik där kvalitet, omtanke och arbetsglädje står i fokus?
Vi söker nu en engagerad och positiv tandhygienist som vill bli en del av vårt lilla, sammansvetsade team. Hos oss arbetar vi nära varandra och värdesätter samarbete, prestigelöshet och ett gott bemötande – både mot patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du ett varierat arbete där du arbetar självständigt med dina patienter samtidigt som du har ett nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor. Vi tror att det bästa resultatet uppnås när hela teamet hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som tandhygienist finns möjlighet att bredda din roll. Beroende på intresse och erfarenhet kan du bland annat arbeta med:
Invisalignpatienter och uppföljningar
Assistans vid vissa behandlingar
Patientinformation och förebyggande vård
Delaktighet i klinikens utveckling och förbättringsarbete
Vi anpassar gärna tjänsten efter dina styrkor och intressen.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist.
Är positiv, entusiastisk och engagerad.
Är omhändertagande och sätter patientens upplevelse i centrum.
Trivs med att arbeta i ett mindre team där alla hjälps åt.
Har god samarbetsförmåga och uppskattar ett nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor.
Är ansvarstagande, nyfiken och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en modern och trivsam arbetsmiljö där kvalitet och arbetsglädje går hand i hand. Vi är ett litet team med korta beslutsvägar, högt i tak och ett genuint engagemang för både våra patienter och varandra.
Vi tror på långsiktiga relationer, kontinuerlig utveckling och att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och uppskattade.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill växa tillsammans med oss!
Omfattning: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17
E-post: angelica@arningetandklinik.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arninge Tandklinik AB
(org.nr 559402-9752), http://www.arningetandklinik.com
Polygonvägen 35 (visa karta
)
187 66 TÄBY Kontakt
Angelica Kroonder angelica@arningetandklinik.com 0851013050 Jobbnummer
10018016